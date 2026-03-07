[속보]'사생결단이다' 대만, 한국전 선발 투수로 '157km 광속구 투수' 확정 발표

기사입력 2026-03-07 22:42


[속보]'사생결단이다' 대만, 한국전 선발 투수로 '157km 광속구 투…
구린루이양. 스포츠조선DB

[스포츠조선 나유리 기자]예상대로다. 니혼햄 파이터스 구린루이양이 한국전 선발 투수로 등판한다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별예선 일본과의 맞대결에서 6대8로 석패했다. 아쉽게 진 한국은 현재까지 2경기에서 1승1패의 성적을 기록했고, 이제 8일 오후 12시에 열리는 대만전 승리에 사활을 걸어야 한다.

한국은 선발 투수로 좌완 베테랑 투수이자 메이저리그 경력을 갖춘 '리빙 레전드' 류현진을 예고했다. 류현진을 비롯해 곽빈, 데인 더닝 등이 총출동할 전망이다. 류현진은 2010년 광저우아시안게임을 끝으로 대표팀을 떠나 있었다. 국가대표 좌완 에이스로 활약할 당시 14경기에서 5승1패, 1홀드, 51⅔이닝, 평균자책점 3.14를 기록했다.


[속보]'사생결단이다' 대만, 한국전 선발 투수로 '157km 광속구 투…
7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 선수 소개때 류현진과 노시환이 하이파이브를 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/
한국의 마지막 WBC 영광을 이끈 주역이기도 하다. 류현진은 한국이 2009년 대회에서 준우승을 차지할 당시 5경기에 등판해 1승, 1홀드, 7이닝, 평균자책점 2.57을 기록했다.

상대팀인 대만은 구린루이양을 선발로 내세운다. 2000년생 투수로 최고 157km에 달하는 강속구를 뿌리는 구위형 우완 선발 투수다. 2018년 대만프로야구(CPBL) 퉁이 라이온즈의 1라운드 지명을 받아 프로에 데뷔했고, 2024년 정규 시즌 MVP를 수상하는 등 대만 최고 투수 자리에 올랐다.

그리고 2025시즌을 앞두고 일본프로야구(NPB) 니혼햄과 계약하면서 해외 진출에 성공했다. 현재 니혼햄의 핵심 선발 중 한 축을 맡고있는 구린루이양은 정규 시즌 7경기에서 2승2패 평균자책점 3.62의 성적을 기록했다. 내복사근 부상으로 인해 7경기 등판에 그치면서 아쉽게 NPB 첫 시즌을 마무리했다.


[속보]'사생결단이다' 대만, 한국전 선발 투수로 '157km 광속구 투…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 한국이 11대4로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 류지현 감독과 소형준의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
한국 야구 대표팀에게도 구린루이양은 상당히 익숙한 인물이다. 2022 항저우 아시안게임에서 대만 대표팀 일원으로 참가했고, 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서도 활약하는 등 국제 대회에서 꾸준히 좋은 모습을 보여준 '에이스급' 투수다.

WBC 공식 홈페이지는 8일 한국전 대만의 선발 투수로 구린루이양을 예고했다. 구린루이양은 한국전 등판 소감을 묻는 대만 현지 매체와의 인터뷰에서 "평소와 똑같다고 생각한다. 평소처럼 하면 된다. 스스로 너무 많이 부담을 가져서는 안된다"면서 "슬퍼할 시간이 없다. 경기는 계속된다. 오늘 승리(체코전)는 우리에게 큰 힘이 될 것이라고 생각한다"고 각오를 다졌다.


한편 대만은 체코전에서 좡천중아오와 린위민이 제한 투구수를 넘기면서, 한국전에는 등판하지 못한다. 구린루이양과 더불어 어슬레틱스 소속 마이너리거인 좌완 파이어볼러 린웨이언이 대기할 것으로 예상된다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이현이, "子 스트레스"..'학비 1천만원' 명문초 입학전 심리상담

2.

정준하, '김치전 사건' 명현지 셰프 만났다..16년 앙금 풀고 '하이파이브'(하와수)

3.

'기성용♥' 한혜진, 20대 시절 프로필 사진 공개 "내 눈엔 귀엽고 풋풋"

4.

전미도, '왕사남' 천만 돌파에 감격 "참으로 행복하고 보람돼"[전문]

5.

♥김준호 결혼 잘했네..김지민, 수준급 요리실력 "완벽한 백반"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'이게 합법적 빠던이다!' 김혜성, 한일전 동점 투런 홈런 대폭발![도쿄 현장]

2.

'논란의 볼 판정!' 한일전 3761일 만의 10연패 탈출 막았다…6-8 석패, 11연패 수렁[도쿄 리뷰]

3.

만루홈런 → 2G 연속 홈런! 오타니에게 고영표 커브 승부 안통했다

4.

'2⅔이닝 4실점' 고영표, 한일전 역시 무리였나…스즈키-오타니-스즈키 쾅쾅쾅! 역전패 대위기

5.

[속보] '류현진 전격 출격' 대만전 선발 낙점, 韓 곽빈-더닝까지 다 쏟아붓는다

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'이게 합법적 빠던이다!' 김혜성, 한일전 동점 투런 홈런 대폭발![도쿄 현장]

2.

'논란의 볼 판정!' 한일전 3761일 만의 10연패 탈출 막았다…6-8 석패, 11연패 수렁[도쿄 리뷰]

3.

만루홈런 → 2G 연속 홈런! 오타니에게 고영표 커브 승부 안통했다

4.

'2⅔이닝 4실점' 고영표, 한일전 역시 무리였나…스즈키-오타니-스즈키 쾅쾅쾅! 역전패 대위기

5.

[속보] '류현진 전격 출격' 대만전 선발 낙점, 韓 곽빈-더닝까지 다 쏟아붓는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.