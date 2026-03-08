'김도영 울컥' 또 대참사라니…"너무 화나요, 더 힘 내겠습니다!"

|
[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "그냥 져서 너무 화나고 아쉬워요. 내일(9일)은 더더욱 힘을 내야 될 것 같습니다."
한국은 2013, 2017, 2023년 대회 3연속 1라운드 탈락 이후 이번 대회에서는 8강 진출을 노렸지만, 일본과 대만에 연달아 패하면서 4회 연속 탈락 위기에 놓였다.
한국은 9일 호주전을 반드시 이겨야 하는 상황이다. 3실점은 곧 한국의 1라운드 탈락으로 직결된다. 호주가 8일 저녁 일본에 진다고 가정하고, 9일 한국이 호주를 꺾으면 한국과 호주, 대만이 나란히 2승2패를 기록한다. 여기서 우위를 점하려면 한국은 호주에 3점 이상 내줘선 안 된다. 또 5점차 이상으로 이겨야 한다. 5대0, 6대1, 7대2 승리까지 가능하다.
8회초 데인 더닝이 스튜어트 페어차일드에게 역전 투런포를 허용해 3-4로 뒤집히고 맞이한 8회말. 2사 후 김혜성이 볼넷을 고르자 김도영은 중견수 뒤로 빠지는 적시 2루타를 때려 4-4 균형을 맞췄다.
연장 10회초 사실상 한국의 수비 실수로 한 점을 내주고 맞이한 10회말. 김도영은 2사 1루 마지막 타석에 섰다. 1루주자 김혜성이 2루를 훔치며 어떻게든 동점을 만들고자 했지만, 3번의 행운은 없었다. 김도영은 우익수 파울플라이에 그치며 아쉬움을 삼켰다.
김도영은 경기 뒤 "아쉽다. 너무 아쉽다"며 고개를 숙였다.
대회 첫 홈런과 관련해서는 "우선 전 타석에 직구에 타이밍이 안 맞았고, 이번 대회를 통틀어 봐도 직구 타이밍이 안 맞아서 당연히 직구를 노림수로 갖고 있었다. 높은 공에 자꾸 손이 나가다 보니까 낮게 조금 더 신경 써 보려고 했고, 더욱더 과감하게 초구부터 나가려고 했던 게 좋은 결과로 이어졌다"고 이야기했다.
홈런을 친 뒤에도 혼잣말을 되뇌며 다음을 준비했다.
김도영은 "(홈런은) 바로 잊고 수비하려고 집중했다. 지명타자가 아니라서 수비를 해야 하는 상황이었고, 팀을 위해서도 수비에 집중하려고 노력했다. 그렇게 혼잣말을 계속 했다"고 말했다.
연장 10회까지 끌고 간 활약에도 마지막 타석만 기억에 남았다.
김도영은 "다 아쉽다. 초반에 더 집중했더라면 어땠을까 생각도 있다. 마지막 타석에서 조금 더 디테일하게 갔으면 어땠을까 생각도 있고, 그냥 진 것이 너무 화나고 아쉽다"고 했다.
호주전에 김도영이 할 일은 타자들과 최대한 많은 점수를 뽑는 것.
김도영은 "끝나자마자 바로 다음 경기를 준비하자고 이야기를 들었고, 당연하다. 아무래도 지나간 일을 되돌릴 수는 없기에 그냥 바로 다음 경기를 생각하는 게 선수 개인한테도 도움이 될 것이라 생각한다. 너무 아쉽지만, 오늘까지만 생각하고 내일 경기에 집중하겠다. 타자가 점수를 많이 빼는 것은 당연한 일이기 때문에 부담은 없다. 내일은 더더욱 힘을 내야 할 것 같다"고 힘줘 말했다.
도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com