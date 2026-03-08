"한국, 짜요!" 日 호주전 승리에 열광한 대만, 이젠 한국 응원...마냥 웃기 힘든 현실

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 김도영이 마지막 아웃카운트를 당하며 아쉬움의 발걸음을 옮기고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
[스포츠조선 박상경 기자] '모든 게 계획대로 흘러가고 있다!'
8일 일본 도쿄돔에서 일본이 호주를 4대3으로 꺾고 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 결선 라운드행을 확정짓자 대만 자유시보가 내건 헤드라인이다.
대만의 희망회로가 빠르게 돌아가고 있다. 한국전에서 승부치기 혈투 끝에 5대4로 승리하면서 2승2패로 1라운드 일정을 마친 대만은 이제 8일 열릴 한국-호주전을 주목하고 있다. 한국은 1승2패, 호주는 2승2패다.
한국전 필승을 다짐하던 대만의 외침은 반나절 만에 '한국 응원'으로 바뀌고 있다. 한국이 호주를 잡아야 대만과 함께 1라운드 전적이 2승2패로 동률이 되기 때문. 호주에 0대3으로 졌던 대만은 한국이 호주를 상대로 접전 끝에 승리를 거두길 바라고 있다. 앞서 호주, 일본에 2연패를 당하고 체코에 콜드승을 거뒀던 대만은 비슷한 '희망사항'을 내놓은 바 있었다. 설마 했던 그 그림이 현실이 될 조짐이다.
WBC 규정에 따르면, 1라운드 전적이 동률일 경우 해당팀 간 실점율을 비교해 순위를 가린다. 한국이 호주를 이겨도 결선 라운드에 오르기 위해선 5점차 이상, 2실점 이하 조건을 충족시켜야 한다. 5대0과 6대1, 7대2의 결과가 나오면 한국이 호주, 대만보다 실점율에서 앞서 마이애미행 전세기에 오르게 된다. 그러나 호주가 3득점 이상을 하고 5점차 이내 승부를 펼치면 마이애미행의 주인이 된다.
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 8회초 2사 2루 우익수 이정후가 페어차일드에 재역전 2점홈런 타구를 바라보고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
결국 대만은 일단 한국이 호주를 잡아주길 바라야 하는 상황. 다만 한국이 이기더라도 호주와 난타전을 벌이는 다득점 승부를 바라고 있다. 도쿄돔을 가득 메웠던 대만 팬들의 함성은 이제 류지현호를 향하고 있다.
한국 입장에선 마냥 웃기 힘든 상황이다. 일본전에서 좋은 경기력을 펼치고도 대만 선발 구린루이양(니혼햄 파이터스)을 비롯한 계투진을 효율적으로 공략하지 못했다. 승부치기 패배라는 결과 뿐만 아니라 침체된 분위기 속에 호주전에서 어려운 방정식을 맞춰야 한다.
호주의 전력이 만만치 않은 것도 문제. 호주는 일본전에서 6회까지 리드를 잡는 등 공-수에서 탄탄한 모습을 선보였다. 볼넷 12개를 쏟아내며 제구 문제를 드러냈고, 후반 승부처에서 마운드가 중압감을 이기지 못하면서 결국 역전패 했으나, 9회초에 일본 마무리 투수 오타 다이세이(요미우리 자이언츠)를 상대로 홈런 2방을 쏘아 올리며 1점차 승부를 펼치는 등 집중력도 만만치 않다. 무엇보다 호주도 한국을 잡아야 경우의 수를 따질 필요 없이 결선행에 성공할 수 있는 만큼, 총력전이 예상된다.
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 관중들에게 인사하는 한국 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
희망회로를 돌리면서 대만의 응원을 받으며 호주전에 나서는 류지현호의 모습은 아이러니다. 승리라는 대명제에는 변함이 없는 가운데, 호주전에서 어떤 모습을 보일지에 관심이 쏠린다.