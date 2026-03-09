"한국 꼭 이기겠다" 日 떨게한 저력…경우의 수? 이기면 된다, '8강 티켓' 진심이다

|
[스포츠조선 이종서 기자] 경우의 수? 그냥 이기면 된다. 호주 대표팀이 한국전 필승을 다짐했다.
일본을 상대로도 팽팽한 경기를 했다. 선발투수였던 코너 맥도널드가 3이닝 1안타 무실점으로 호투를 펼쳤다.
오히려 선취점은 호주에서 나왔다. 6회초 애런 화이트필드가 2루타를 친 뒤 3루 도루를 시도했다. 포수 송구가 3루수 뒤로 빠졌고, 화이트필드는 홈까지 들어왔다.
호주가 일본을 제압했다면 3승으로 8강 티켓을 따낼 수 있었다. 그러나 이날 패배로 9일 열리는 한국전이 중요해졌다.
|
한국은 호주를 상대로 9이닝 기준 2실점 이하 5점 차 이상 승리를 거둘 경우 극적으로 8강에 진출하게 된다. 한국이 5점 차 이상으로 이기더라도 3실점 이상을 한다면 대만이 어부지리로 8강 주인공이 된다. 호주는 4점 차 이내로 패배하거나 이기면 8강에 오르게 된다.
8강 티켓이 눈 앞에 있는 만큼, 호주는 한국전 승리를 외쳤다.
'스포츠호치', '도쿄 스포츠' 등 일본 언론에 따르면 일본전 경기를 마친 뒤 데이브 닐슨 호주 감독은 "일본전에는 몇 가지 플랜을 가지고 경기에 임했다. 중반까지는 플랜대로 갔지만, 7회 발목이 잡혔다. 리드를 했을 때 추가점을 냈더라면이라는 생각도 있다"라며 "경기 운영을 이야기 하기보다는 내일(9일 한국전)은 이기도록 하겠다. 조금이라도 더 많은 득점을 이끌어내 승리하겠다"고 각오를 밝혔다.
호주는 선발투수로 LG 트윈스 소속 라클란 웰스를 예고했다. 웰스는 지난해 키움 히어로즈의 부상 대체 외국인 선수로 KBO리그에 와 4경기 1승1패 평균자책점 3.15를 기록했다. 4경기 중 마지막 2경기에서 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭을 하는 등 안정감을 뽐냈다.
한국은 손주영이 선발로 나선다. 지난해 30경기에 출전해 11승6패 평균자책점 3.41의 성적을 남겼다. 지난 7일 일본전에서는 5회 등판해 1이닝 1안타 무실점으로 호투를 펼치기도 했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com