"한국, 근성+집념에 감동" 도쿄 기적 쓰고 마이애미행 류지현호, 日 팬들도 인정했다

9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 경기가 끝나자 환호하는 한국 선수들. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 눈물을 닦아내는 류지현 감독. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
[스포츠조선 박상경 기자] '말할 수 없는 엄청난 집념과 근성을 느꼈다.'
9일 일본 도쿄돔에서 마이애미행을 확정 지은 류지현호의 소식을 전한 일본 매체 풀카운트의 상보에 달린 댓글 중 가장 많은 공감을 얻은 문구다. 경기 종료 1시간여 만에 800개가 넘는 공감을 얻었다. 불가능할 것처럼 보였던 5점차 이상, 3실점 이하의 조건을 기적적으로 맞춘 류지현호를 향한 헌사였다.
한국-호주전을 앞둔 일본 현지의 시선은 '열세'에 맞춰져 있었다. 일본을 상대로 접전 끝에 6대8로 석패했던 한국이 대만에 승부치기 끝에 4대5로 패한 여파가 상당하다는 분석이 이어졌다. 일본전에서 물러서지 않았던 게 대만전 부진의 화근이 됐다는 지적도 나왔다.
이런 가운데 호주가 일본을 상대로 홈런포를 앞세워 1점차 패배를 당하자 시선은 호주 쪽으로 더욱 기울었다. 호주의 만만치 않은 타격을 상대해야 하는 한국이 단순히 승리 뿐만 아니라 조건을 맞춰야 하는 부담감에 짓눌릴 것이라는 예측도 나왔다. 하지만 류지현호는 투혼을 발휘하면서 쉽게 달성하지 못할 것처럼 보였던 마이애미행 방정식을 완성하는 '도쿄의 기적'을 썼다.
이날 중계로 한국-호주전을 지켜본 일본 팬들의 반응은 뜨거웠다.
한 일본 팬은 '한국팀에게 분명히 말할 수 없는 엄청난 집념과 근성을 느꼈다. 압도적으로 불리한 상황 속에서 몇 번이나 궁지에 몰렸음에도 미국행 티켓을 잡았다. 국가를 떠나 심플하게 감동했다. 정말 훌륭하다'며 '일본도 고전했지만, 다시 만난다면 경의를 갖고 이기고 싶다. 호주나 대만도 훌륭한 경기의 연속이었다. 1라운드에 참가한 모든 팀이 감동을 줬다'고 적었다.
또 다른 팬은 '한국 야구의 자존심을 본 것 같은 경기'라고 감상평을 적었다. 다른 팬들 역시 이날 한국의 경기 모습에 감동을 드러내면서 열심히 싸운 호주나 투혼을 발휘한 대만에게도 찬사를 보내는 분위기다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 기념촬영과 함께 환호하는 한국 선수들. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
이로써 한국은 일본과 나란히 마이애미행 전세기편에 오른다. 한국은 13일 마이애미 론디포파크에서 D조 1위팀, 일본은 14일 같은 장소에서 D조 2위와 만난다. 9일 현재 우승후보 도미니카공화국과 다크호스 베네수엘라가 2연승으로 공동 1위를 달리고 있다. '아시아 야구 대표' 타이틀을 짊어지고 떠나는 한국과 일본이 '종주국' 미국에서 쓸 스토리에 관심이 집중되고 있다.