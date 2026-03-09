"문보경 투런포 4타점, 그러나 영웅은…" 경우의 수 드디어 뚫었다! 美도 놀랐던 기적의 순간

|
[스포츠조선 이종서 기자] 희박해 보였던 경우의 수. 결국 뚫어내고 8강 티켓을 잡았다.
2회초 문보경의 투런 홈런으로 리드를 잡은 한국은 3회초 저마이 존스와 이정후의 연속 2루타, 문보경의 적시타로 4-0으로 달아났다. 5회초 2사 2루에서는 문보경이 다시 한 번 적시타를 치면서 5-0으로 점수를 벌렸다.
5회말 소형준이 솔로 홈런을 허용했지만, 6회초 2사 3루에서 김도영의 적시타로 다시 한 번 8강 진출 요건을 갖췄다.
경기를 마친 뒤 MLB닷컴은 한국의 8강 진출 소식을 전했다. MLB닷컴은 '문보경이 2점 홈런을 터뜨리고 4타점을 수확했으나, 월요일 도쿄돔에서 열린 2023 월드 베이스볼 클래식 호주전에서 한국이 7-2로 승리하며 8강에 진출하는 데 영웅 역할을 한 것은 9회의 안현민이었다'라며 '한국(2승 2패)은 일본(3승 0패)에 이어 C조 2위로 마이애미에서 금요일 오후 6시 30분(현지 시각)에 열리는 D조 1위와의 경기에 나서게 된다'고 설명했다.
매체는 '결과적으로 한국은 이날 경기에서의 모든 점수가 필요했다. 이번 승리로 한국, 호주, 대만 사이에 C조 3자 동률이 형성되었기 때문에 득점 수치 타이브레이커 규정이 적용되었고, 한국은 득점 수와 수비 아웃 카운트 수치에 따라 8강행 티켓을 거머쥐었다'라며 '만약 한국이 9이닝 동안 5점 차 미만으로 승리했다면 패배에도 불구하고 호주가 진출했을 것이다. 이는 9회 초 안현민의 희생플라이를 이 경기의 가장 중요한 순간으로 만들었다'고 덧붙였다.
다만, 아찔한 상황도 덧붙였다. 이날 선발 손주영이 2회말 연습 투구 중 팔꿈치에 불편함을 느꼈다. MLB닷컴은 '한국에 좋은 소식만 있었던 것은 아니다. 좌완 선발 손주영이 투구 연습 중 부상으로 추정되는 증상으로 교체됐다. 이후 우완 노경은이 등판해 2이닝 무실점을 기록했다'고 조명했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
