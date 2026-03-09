"문보경 투런포 4타점, 그러나 영웅은…" 경우의 수 드디어 뚫었다! 美도 놀랐던 기적의 순간

9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1,3루 안현민의 희생플라이때 3루주자 박해민이 득점에 성공한 후 안현민과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

[스포츠조선 이종서 기자] 희박해 보였던 경우의 수. 결국 뚫어내고 8강 티켓을 잡았다.

류지현 감독이 이끄는 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 호주와 경기에서 7대2로 이겼다. 한국은 2승2패를 기록하며 대만, 호주와 동률을 이뤘지만, 최소 실점률에 앞서 2위로 8강 진출을 확정했다. 한국의 WBC 8강 진출은 2009년 이후 17년 만.

경기를 앞두고 희박한 확률 싸움을 마주해야만 했다. 전날 대만에 패배하면서 호주를 상대로 5득점 이상, 2실점 이하를 해야만 했다.

2회초 문보경의 투런 홈런으로 리드를 잡은 한국은 3회초 저마이 존스와 이정후의 연속 2루타, 문보경의 적시타로 4-0으로 달아났다. 5회초 2사 2루에서는 문보경이 다시 한 번 적시타를 치면서 5-0으로 점수를 벌렸다.

5회말 소형준이 솔로 홈런을 허용했지만, 6회초 2사 3루에서 김도영의 적시타로 다시 한 번 8강 진출 요건을 갖췄다.

8회말 1실점을 하면서 벼랑 끝에 몰렸지만, 9회초 김도영의 볼넷과 이정후의 타구 때 나온 송구 실책으로 1사 1,3루를 만들었고, 안현민의 희생플라이로 다시 7-2, 5점 차를 만들었다.


9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 경기가 끝나자 환호하는 한국 선수들. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
결국 9회말을 무실점으로 막아내면서 17년 만에 8강 티켓을 손에 쥘 수 있었다.

경기를 마친 뒤 MLB닷컴은 한국의 8강 진출 소식을 전했다. MLB닷컴은 '문보경이 2점 홈런을 터뜨리고 4타점을 수확했으나, 월요일 도쿄돔에서 열린 2023 월드 베이스볼 클래식 호주전에서 한국이 7-2로 승리하며 8강에 진출하는 데 영웅 역할을 한 것은 9회의 안현민이었다'라며 '한국(2승 2패)은 일본(3승 0패)에 이어 C조 2위로 마이애미에서 금요일 오후 6시 30분(현지 시각)에 열리는 D조 1위와의 경기에 나서게 된다'고 설명했다.


매체는 '결과적으로 한국은 이날 경기에서의 모든 점수가 필요했다. 이번 승리로 한국, 호주, 대만 사이에 C조 3자 동률이 형성되었기 때문에 득점 수치 타이브레이커 규정이 적용되었고, 한국은 득점 수와 수비 아웃 카운트 수치에 따라 8강행 티켓을 거머쥐었다'라며 '만약 한국이 9이닝 동안 5점 차 미만으로 승리했다면 패배에도 불구하고 호주가 진출했을 것이다. 이는 9회 초 안현민의 희생플라이를 이 경기의 가장 중요한 순간으로 만들었다'고 덧붙였다.

다만, 아찔한 상황도 덧붙였다. 이날 선발 손주영이 2회말 연습 투구 중 팔꿈치에 불편함을 느꼈다. MLB닷컴은 '한국에 좋은 소식만 있었던 것은 아니다. 좌완 선발 손주영이 투구 연습 중 부상으로 추정되는 증상으로 교체됐다. 이후 우완 노경은이 등판해 2이닝 무실점을 기록했다'고 조명했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 기념촬영과 함께 환호하는 한국 선수들. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/


