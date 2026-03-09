"한국 스포츠맨십 결여" 충격! 문보경 SNS 테러한 대만 팬들…'한국 8강 진출' 그렇게 배 아팠나

최종수정 2026-03-10 00:00

사진=문보경 SNS 캡처

[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 야구 국가대표팀이 호주를 꺾고, 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 8강에 진출했다. 이 일전에 한국과 호주, 대만의 운명이 엇갈렸다. 대만 팬들은 한국의 에이스 문보경의 사회관계망서비스(SNS)에 비난의 글을 남기며 눈살을 찌푸리게 하고 있다.


9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 5회초 2사 2루 문보경이 1타점 적시타를 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 4차전 경기에서 호주에게 7-2로 승리했다. 조별리그를 2승 2패로 마친 한국은 호주, 대만과 동률을 이뤘지만, 최소 실점률에서 앞서며 C조 2위로 2라운드(8강) 진출을 확정했다.

최고의 활약을 펼친 선수는 문보경이었다. 그는 5타수 3안타 4타점 1홈런으로 맹활약하면서 조별리그 최고의 타자로 포효했다. 이번 대회에서 문보경은 총 11타점을 쓸어 담았다.


9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
대만 팬들은 경기가 끝난 후 문보경의 SNS에 "스포츠맨십이 결여됐다", "뻔뻔한 나라다" 등 문보경을 비롯해 한국 팀을 비난하는 글을 남겼다. 이유는 대만의 8강 진출 가능성이 무산됐기 때문이다. 대만이 8강으로 가는 경우의 수가 충족되려면 한국이 8점 이상을 득점하고, 호주가 3점 이상을 낸 채로 한국이 승리해야 했다.

하지만, 9회 7-2로 앞서던 상황에서 문보경이 타석에 섰고, 빠르게 삼진 아웃당하며 공수가 바뀌었다. 한국이 8점을 내지 못했기에 이 순간 대만의 8강 진출 가능성은 사라졌다. 해당 장면에서 문보경이 최선을 다해 타격하지 않았다는 게 대만의 주장이다.


9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
결과적으로는 한국이 9회 말에 실점하지 않았기에 대만 팬들의 주장은 투정에 지나지 않는다. 9회까지도 호주 타선은 한국 투수들에게 전혀 힘을 쓰지 못했다. 대만의 8강 진출이 이뤄지려면 호주도 1점을 더 내야했지만, 그러지 못했다. 경기 내내 호주 타선이 살아나지 않은 상황에서 대만의 다음 라운드 진출은 사실상 불가능에 가까웠다.


9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 5회초 2사 2루 1타점 적시타를 터뜨리며 팀의 5대0 스코어를 만든 문보경이 이닝 종료 후 동료들의 환영을 받고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
호주와 대만을 제치고 8강에 오른 한국은 이제 4강 진출에 도전한다. 절정의 기량을 보여주고 있는 문보경의 역할이 무엇보다 중요하다.

문보경은 이날 2회 초 선제 2점 홈런으로 포문을 열었다. 3회 초에도 적시 2루타를 때려내면서 4-0으로 달아나는 데 핵심적인 역할을 했다. 문보경은 5회 초에도 적시타를 때려내며 놀라운 활약을 했다. 그의 훌륭한 타격감이 토너먼트에서도 이어질 수 있기를 한국 팬들이 간절히 바라고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.