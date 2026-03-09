"한국 스포츠맨십 결여" 충격! 문보경 SNS 테러한 대만 팬들…'한국 8강 진출' 그렇게 배 아팠나
|사진=문보경 SNS 캡처
[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 야구 국가대표팀이 호주를 꺾고, 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 8강에 진출했다. 이 일전에 한국과 호주, 대만의 운명이 엇갈렸다. 대만 팬들은 한국의 에이스 문보경의 사회관계망서비스(SNS)에 비난의 글을 남기며 눈살을 찌푸리게 하고 있다.
한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 4차전 경기에서 호주에게 7-2로 승리했다. 조별리그를 2승 2패로 마친 한국은 호주, 대만과 동률을 이뤘지만, 최소 실점률에서 앞서며 C조 2위로 2라운드(8강) 진출을 확정했다.
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 5회초 2사 2루 문보경이 1타점 적시타를 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
최고의 활약을 펼친 선수는 문보경이었다. 그는 5타수 3안타 4타점 1홈런으로 맹활약하면서 조별리그 최고의 타자로 포효했다. 이번 대회에서 문보경은 총 11타점을 쓸어 담았다.
대만 팬들은 경기가 끝난 후 문보경의 SNS에 "스포츠맨십이 결여됐다", "뻔뻔한 나라다" 등 문보경을 비롯해 한국 팀을 비난하는 글을 남겼다. 이유는 대만의 8강 진출 가능성이 무산됐기 때문이다. 대만이 8강으로 가는 경우의 수가 충족되려면 한국이 8점 이상을 득점하고, 호주가 3점 이상을 낸 채로 한국이 승리해야 했다.
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
하지만, 9회 7-2로 앞서던 상황에서 문보경이 타석에 섰고, 빠르게 삼진 아웃당하며 공수가 바뀌었다. 한국이 8점을 내지 못했기에 이 순간 대만의 8강 진출 가능성은 사라졌다. 해당 장면에서 문보경이 최선을 다해 타격하지 않았다는 게 대만의 주장이다.
결과적으로는 한국이 9회 말에 실점하지 않았기에 대만 팬들의 주장은 투정에 지나지 않는다. 9회까지도 호주 타선은 한국 투수들에게 전혀 힘을 쓰지 못했다. 대만의 8강 진출이 이뤄지려면 호주도 1점을 더 내야했지만, 그러지 못했다. 경기 내내 호주 타선이 살아나지 않은 상황에서 대만의 다음 라운드 진출은 사실상 불가능에 가까웠다.
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
호주와 대만을 제치고 8강에 오른 한국은 이제 4강 진출에 도전한다. 절정의 기량을 보여주고 있는 문보경의 역할이 무엇보다 중요하다.
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 5회초 2사 2루 1타점 적시타를 터뜨리며 팀의 5대0 스코어를 만든 문보경이 이닝 종료 후 동료들의 환영을 받고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
문보경은 이날 2회 초 선제 2점 홈런으로 포문을 열었다. 3회 초에도 적시 2루타를 때려내면서 4-0으로 달아나는 데 핵심적인 역할을 했다. 문보경은 5회 초에도 적시타를 때려내며 놀라운 활약을 했다. 그의 훌륭한 타격감이 토너먼트에서도 이어질 수 있기를 한국 팬들이 간절히 바라고 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
