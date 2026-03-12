"선발고민" 삼성에 구세주 등장, 시범경기 개막전 15안타 12득점 대승, 한화 신예 파이어볼러들 기대감[대전리뷰]

12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 8회말 무사 2루 한화 이진영이 투런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/
한화는 8회 교체 출전한 장규현의 우월 2루타에 이은 이진영의 중월 투런포로 2점을 추격했다. 이승민의 체인지업을 강타해 비거리 130m를 날려보냈다.
한화 선발 왕옌청은 신중한 보더라인 피칭이 4사구로 이어지며 고전했다. 3이닝 3이닝 2안타, 4사구 5개, 3탈삼진 3실점. 아직은 스피드가 완전히 올라오지 않아 변화구 효율이 떨어지는 상황. 스피드가 올라오면 달라질 전망이다.
12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 한화 김도빈이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/
12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 한화 원종혁이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/
5회 등판한 이민우는 8개의 공으로 1이닝을 탈삼진 1개를 곁들여 삼자범퇴.
7회 1사 1루에 등판한 3년차 우완 파이어볼러 김도빈은 볼넷 하나를 내줬지만, 149㎞ 강속구와 체인지업으로 함수호 김태훈을 연속 삼진으로 돌려세웠다.
8회 등판한 2년 차 파이어볼러 원종혁은 최고 154㎞ 강속구와 슬라이더 조합으로 이성규 양우현을 연속 삼진 잡은 뒤 박세혁을 뜬공 처리하고 삼자범퇴로 이닝을 마쳤다. 두번째 이닝인 9회 스피드가 살짝 떨어지며 안타와 연속 볼넷으로 무사 만루 위기 끝에 전병우에게 적시타를 허용하고 마운드를 내려왔다. 또 다른 신예 파이어볼러 박재규가 함수호를 병살타로 돌려세웠지만, 김태훈에게 2타점 적시타를 허용하며 추가 2실점을 했다. 정현석 기자 hschung@sportschosun.com