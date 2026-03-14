박준현 패전, 혼자 2연패 하고 왜 웃나...예사롭지 않은 19세 신인의 방망이, 10순위 대반란 일어나나

최종수정 2026-03-14 08:22

박준현 패전, 혼자 2연패 하고 왜 웃나...예사롭지 않은 19세 신인의…
12일 이천 두산베어스파크에서 열린 KBO리그 시범경기 두산과 키움의 경기. 4회 1타점 적시타 날린 키움 박한결. 이천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.12/

[스포츠조선 김용 기자] 성공은 지명순이 아니니...

키움 히어로즈는 시범경기 개막 2연전에서 두산 베어스에 연패했다.

아무리 성적이 중요하지 않은 시범경기라 하더라도, 계속 지면 기분 좋은 팀은 없다. 특히 키움은 2경기 연속 찬스를 살리지 못하는 득점권 집중력 부족, 수비에서 세밀한 플레이를 하지 못하는 숨은 실책성 플레이들을 보여 아쉬움을 남겼다.

그래도 소득이 없었던 건 아니다. 기대를 모은 베테랑 안치홍이 좋은 타격감을 선보였다. 하영민, 유토 등 선발 투수들도 컨디션이 좋았다. 13일 2차전 무너지기는 했지만 2차드래프트에서 데려온 투수 배동현도 과감한 몸쪽 승부와 좋은 구위로 가능성을 보였다.

타선에서는 군대에서 돌아온 사나이 박찬혁과 이 선수가 가장 눈에 띄었다. 고졸 신인 박한결.

박한결은 키움이 신인드래프트 1라운드 마지막 10순위로 뽑은 선수다. 키움은 전체 1순위 지명권에, 트레이드를 통해 10순위 지명권도 갖고 있었다. 1순위로 '박석민 아들' 박준현을 뽑았고, 10라운드에 전주고 출신 야수 박한결을 선택했다.


박준현 패전, 혼자 2연패 하고 왜 웃나...예사롭지 않은 19세 신인의…
12일 이천 두산베어스파크에서 열린 KBO리그 시범경기 두산과 키움의 경기. 2회 2루타 날린 키움 박한결. 이천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.12/
온통 스포트라이트가 박준현에게 가서 가려졌을 뿐이지, 박한결도 고교 시절부터 공-수-주를 다 갖춘 완성형 야수로 주목을 받았다.

그리고 시범경기부터 '포텐셜'을 터뜨릴 조짐이다. 박한결은 12일 첫 경기에 9번-2루수로 선발 출전했다. 첫 타석부터 2루타. 두 번째 타석 안타. 멀티히트. 박준현이 패전 멍에를 써 대비가 극명했다. 13일 2차전에서는 한 타석만 소화했는데 투수 직선타였다.


고졸 신인인데 타격이 예사롭지 않았다. 체구는 작은데 컨택트 능력이 있고, 밀어칠줄 알았다. 방망이가 야무지게 돌아갔다. 시범경기라고 해도, 신인 선수면 첫 실전에 긴장이 되기 마련인데 그런 모습이 전혀 없었다.

수비도 나름 안정적이었다. 경기 해설을 맡은 정훈 SBS스포츠 해설위원은 느린 2루 땅볼 때 1루수 브룩스의 커버가 느리자 일부러 스텝을 한 발 더 밟고 공을 던지는 박한결을 보며 "이것만 봐도 수비를 잘할 것 같다"고 칭찬했다. 정 위원은 현역 시절 2루수, 1루수로 활약했다.

키움 설종진 감독은 2루 경쟁 구도에 대해 "김태진이라는 베테랑이 있지만, 박한결이 예사롭지 않다"고 캠프 종료 후 얘기했었다. 그리고 박한결에게 먼저 기회를 줬는데, 일단 대박 조짐이다. 키움은 신인급 선수가 재능이 있어보이면 기회를 주고 밀어붙이는 팀이다. 10순위의 반란이 일어날 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

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