롯데 실책 후 4실점, 누구 탓인가 → 박세웅 평균자책점은 '0.00'이다

롯데 선발 박세웅 역투 (창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 31일 경남 창원NC파크에서 열린 프로야구 2026 KBO리그 롯데 자이언츠와 NC 다이노스의 경기. 1회 말 롯데 선발 박세웅이 역투하고 있다. 2026.3.31 image@yna.co.kr(끝)

노진혁 '볼넷이 아니네' (창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 31일 경남 창원NC파크에서 열린 프로야구 2026 KBO리그 롯데 자이언츠와 NC 다이노스의 경기. 3회 초 2사 만루 상황 롯데 5번 노진혁이 '볼' 판정이 나오지 않아 아쉬워하고 있다. 2026.3.31 image@yna.co.kr(끝)

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[창원=스포츠조선 한동훈 기자] 안타 연속 4방에 도루까지 허용하며 4점을 줬지만 자책점은 '제로'였다. 2사 이후에 나온 실책 때문이다. 롯데 자이언츠 선발투수 박세웅이 아웃카운트 하나에 애를 먹으며 승기를 빼앗겼다.

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박세웅은 31일 창원 NC파크에서 열린 2026 KBO리그 NC 다이노스전에 선발 등판했다. 박세웅은 5이닝 4실점하며 패전투수가 됐지만 평균자책점은 0.00을 마크했다. 4점을 모두 실책 후에 허용해 비자책점이었기 때문이다. 롯데는 2대9로 패배, 상승세에 쉼표를 찍었다.

박세웅은 1회 2회를 무난하게 넘겼다. 롯데 타선도 2회초 1점, 3회초 1점을 지원했다. 박세웅은 2-0으로 앞선 3회 2사까지 순항했다.

실책이 도화선이었다. 박세웅은 박민우에게 유격수 땅볼을 유도했다. 여기서 문제가 발생했다. 롯데 유격수 전민재의 송구가 다소 부정확했다. 하필 1루수 경험이 많지 않은 노진혁이 이날 선발로 나왔다. 원바운드된 송구를 노진혁이 받아주지 못했다. 유격수 실책으로 공식 기록됐다.

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박세웅은 데이비슨에게 중전 안타를 맞았다. 주자가 1, 3루에 포진하며 위기에 몰렸다.

4번타자 박건우와 승부가 아쉬웠다. 앞 타석 안타를 쳐 감이 좋은 상태였다. 박세웅은 1볼에서 카운트를 잡기 위해 스트라이크존 한복판에 던졌다. 박건우가 놓치지 않았다. 중견수 키를 넘기는 큼지막한 타구가 나왔다. 홈런이 되지 않은 게 다행이었다.

박세웅은 여기서도 불을 끄지 못했다. 2사 2, 3루에서 김휘집에게 2구째 중전 안타를 맞았다. 2-3 역전.

롯데 선발 박세웅 역투 (창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 31일 경남 창원NC파크에서 열린 프로야구 2026 KBO리그 롯데 자이언츠와 NC 다이노스의 경기. 1회 말 롯데 선발 박세웅이 역투하고 있다. 2026.3.31 image@yna.co.kr(끝)

김형준 타석에 김휘집은 2루 도루까지 성공했다. 박세웅은 다시 김형준에게 2구 만에 안타를 맞고 4점째를 잃었다.

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수비와 투구는 상호작용한다. 수비가 투수를 도와주지 못하면 투수가 흔들리기도 하지만 수비가 흔들릴 때 투수가 막아주면 위기를 극복하는 시너지 효과가 발생하기도 한다. 그런 투수들이 에이스 대접을 받는다.

박세웅은 4회부터는 다시 안정을 찾았다. 4회를 삼자범퇴로 정리했다. 5회말도 박민우 데이비슨 박건우 중심타선을 실점 없이 막았다.

하지만 3회에 아웃카운트 하나를 잡지 못해서 허용한 4점이 너무 컸다. 롯데는 이 4점을 극복하지 못하고 끝내 패했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com