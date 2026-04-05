'패패패패패패' 꼴찌 롯데, 홈개막 축제가 대참사로 → 벌써 공동 최하위 추락

롯데 이겨라 (부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 5일 부산 사직야구장에서 열린 프로야구 SSG 랜더스와 롯데 자이언츠의 경기에서 만원 관중이 열띤 응원을 하고 있다. 2026.4.5 sbkang@yna.co.kr(끝)

1타점 황성빈의 세리머니 (부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 5일 부산 사직야구장에서 열린 프로야구 SSG 랜더스와 롯데 자이언츠의 경기. 4회 말 2사 2루 상황 롯데 황성빈이 좌전 2루타로 1타점을 올리고 2루에서 세리머니 하고 있다. 2026.4.5 sbkang@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 6연패에 빠지며 최하위로 내려갔다.

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롯데는 5일 부산 사직구장에서 열린 SSG전 3대4로 패했다. 롯데는 공동 꼴찌가 됐다.

출발은 좋았다. 롯데는 3월 28일과 29일 삼성과 개막 2연전을 모두 이겼다.

하지만 주중 창원 원정부터 악몽이 시작됐다. NC를 만나 3연전을 다 졌다.

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롯데는 4월 3일 비로소 홈으로 돌아왔다. 홈 개막 시리즈에서 반전을 꿈꿨으나 결과는 참혹했다. SSG를 안방으로 불러들였다가 또 다 졌다.

산 넘어 산이다.

7일부터는 우승후보로 급부상한 KT가 부산을 찾아온다.

외국인 원투펀치 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리가 모두 무너진 점이 뼈아프다.

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로드리게스와 비슬리는 개막 2연전 나란히 선발승을 거뒀다. 삼성의 강타선을 각각 5이닝 무실점과 5이닝 1실점(비자책)으로 막아냈다.

두 번째 등판에선 완전히 난타를 당했다.

로드리게스는 3일 SSG전 4이닝 9피안타 8실점, 비슬리는 4일 SSG전 4이닝 10피안타 6실점 붕괴했다.

5연패에 빠진 상황에서 박세웅이 선발 중책을 맡았다.

박세웅은 5이닝 3실점으로 자기 몫을 다했다.

3-1로 앞선 5회초 2점을 내주면서 팀의 리드와 자신의 승리투수 요건을 날린 점이 아쉬웠다.

박세웅은 5회초 선두타자 최정에게 2루타를 맞았다.

김재환을 1루 땅볼 처리했다. 최정은 3루까지 갔다. 고명준을 2루 뜬공으로 막았다.

박세웅은 2아웃을 잘 잡고 흔들렸다.

최지훈에게 볼넷을 허용했다.

2사 1, 3루에서 한유섬에게 좌전 안타를 맞고 3-2로 쫓겼다.

계속된 2사 1, 2루에서 다시 조형우에게 우전 적시타를 맞았다. 3-3이 되면서 승부가 원점으로 돌아갔다. 1루에 있던 한유섬이 3루까지 가다가 잡혀서 이닝이 종료된 게 다행이었다.

롯데는 5회말 무사 1루에서 병살타가 나오고 8회말 무사 2루 기회를 살리지 못하는 등 공격에서 애를 먹었다.

결국 롯데는 9회초에 다시 실점을 하고 말았다.

피치클락 위반으로 최정을 볼넷으로 내보냈다. 1사 1루에서 폭투를 2개나 범했다. 피안타 없이 3루를 허용했다. 김재환에게 볼넷을 주고 고명준에게 결국 적시타를 맞았다.

롯데는 9회말 2사 후 레이예스가 우전 안타 출루하며 마지막 불씨를 살렸다.

한동희가 유격수 땅볼에 그치면서 고개를 숙였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com