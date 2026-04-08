'43세 맞아?' 인사는 따뜻하게, 승부는 냉정하게...최형우 쐐기포에 박진만 감독·강민호 환호 [광주 현장]

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 9회초 무사 1,3루 삼성 최형우가 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 역시 최형우였다. 베테랑의 한 방이 경기 흐름을 바꿨고, 결국 승부까지 갈랐다.

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삼성 유니폼을 입고 처음 찾은 광주 원정에서 최형우는 경기 막판 추격의 불씨를 살리는 1타점 2루타에 이어 승부에 쐐기를 박는 스리런포까지 터뜨리며 존재감을 과시했다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. 이날 3번 지명타자로 선발 출전한 최형우는 첫 타석에 들어서기 전 팬들을 향해 진심을 담아 인사를 건넸다. 2025시즌 종료 후 최형우는 FA 계약을 통해 2년 26억원에 친정팀 삼성으로 복귀했다.

9시즌 동안 KIA 중심 타선의 핵심으로 활약하며 두 차례 통합 우승(2017·2024)을 이끌었던 최형우와 광주 팬들과의 재회는 특별할 수밖에 없었다.

최형우는 진심을 담아 광주 팬들을 향해 인사를 건넸다.

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첫 타석에 들어서기 전 최형우는 주심에게 양해를 구한 뒤 3루 측 KIA 관중석을 향해 헬멧을 벗고 90도로 인사했다. 오랜 시간 함께했던 팬들을 향한 진심 어린 예우였다. KIA 팬들 역시 아낌없는 박수로 화답했다.

경기 초반 침묵했던 최형우는 승부처에서 베테랑의 진가를 드러냈다.

삼성이 1-3으로 뒤진 8회초 1사 1,2루. 추격의 불씨가 필요한 순간 타석에 들어선 최형우는 KIA 전상현의 직구를 잡아당겨 우익선상 깊숙한 곳으로 향하는 장타를 날렸다. 타구는 1타점 2루타로 이어졌고, 최형우는 여유 있게 2루에 안착했다.

침묵하던 최형우는 경기 막판 장타 두 방을 터뜨리며 경기를 뒤집었다.

이 한 방으로 흐름이 바뀌었다. 이어진 1사 2,3루에서 디아즈의 적시타가 터지며 삼성은 동점을 만들었다. 삼성은 이후 김영웅의 적시타까지 더해 8회 경기 뒤집기에 성공했다. 추격의 시작점에는 최형우의 2루타가 있었다.

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하지만 베테랑의 존재감은 여기서 끝나지 않았다.

9회초 무사 1,3루. 승부를 완전히 끝낼 기회에서 최형우가 다시 타석에 들어섰다. KIA 홍민규의 체인지업을 걷어 올린 타구는 챔피언스필드 가장 깊은 중앙담장을 넘어가는 대형 스리런포로 이어졌다.

맏형 최형우가 9회 스리런포를 터뜨리자 후배들은 환했다.

타구를 끝까지 바라본 최형우는 여유 있게 그라운드를 돌았다. 8회 추격을 알린 장타에 이어 9회 쐐기포까지 터뜨린 순간이었다.

더그아웃 분위기도 폭발했다. 강민호는 두 팔을 번쩍 들어 올렸고, 대기 타석에 있던 구자욱은 홈런 재킷을 미리 준비하며 맏형을 맞이했다. 베테랑의 한 방에 삼성 더그아웃이 들썩였다.

이날 최형우는 3타수 2안타(1홈런) 2볼넷 4타점으로 팀 승리를 이끌었다. 불혹을 넘긴 나이가 무색한 집중력과 장타력이었다.

삼성 유니폼을 입고 처음 찾은 광주. KIA 팬들을 향한 깍듯한 인사로 시작한 최형우는 경기 막판 결정적인 장타 두 방으로 승부를 갈랐다.

경기 막판 최형우는 챔피언스필드 가장 깊은 곳에 홈런을 날렸다.

믿기 힘든 맏형의 홈런포에 강민호는 두 팔 벌려 감탄했다.

최형우 홈런포에 웃은 또 한 사람은 박진만 감독이었다.