"눈 감고 친 적시타" 사령탑의 극찬한 '백전노장 수싸움'의 비밀, '결승타' 김영웅 '햄스트링' 하루 휴식

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 9회초 무사 1,3루 삼성 최형우가 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 박진만 감독이 전날 역전극의 주역 최형우를 향해 "경험이 만든 결과물"이라며 찬사를 보냈다.

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박 감독은 8일 광주 KIA전을 앞두고 7일 경기에서 1-3으로 뒤지던 8회초 1사 1,2루에서 추격의 적시 2루타를 때려낸 최형우에 대해 '단순함의 승리'로 해석했다.

최형우는 전날 경기 후 "전상현의 공이 너무 좋아 눈 감고 돌렸는데 운이 좋았다"고 말해 화제가 된 바 있다. 이에 대해 박진만 감독은 베테랑만이 가질 수 있는 '단순함의 미학'이라고 해석했다.

박 감독은 "타자들은 결정적인 순간에 오히려 단순해져야 한다. 그래야 좋은 타구가 나온다"며 "그런 압박감이 심한 상황을 수없이 겪어본 최형우이기에 '에라 모르겠다, 한 번 돌리고 나오자'는 마음으로 자기 스윙을 가져갈 수 있었던 것"이라고 평가했다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 9회초 무사 1,3루 삼성 최형우 스리런포가 터지자 박진만 감독이 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

박진만 감독은 최형우가 후배들에게 주는 가장 큰 교훈으로 '포수와의 수싸움'을 꼽았다. 박 감독은 자신의 현역시절 경험을 토대로 "위기 상황에서 타자가 유리한 상황인지, 투수가 유리한 상황인지를 파악하는 것이 중요하다. 우리나라는 투수보다 포수의 리드와 볼배합이 80%를 차지한다. 형우는 상대 포수들과 오랜 기간 맞붙으며 쌓아온 데이터가 있다. 젊은 타자들도 단순히 공을 치는 것이 아니라, 포수와 수싸움을 할 수 있는 분석력을 키워야 한다"고 조언했다.

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삼성은 8일 광주 KIA전에 김지찬 (중견수) 류지혁 (2루수) 최형우 (지명타자) 디아즈 (1루수) 구자욱 (좌익수) 전병우 (3루수) 김태훈 (우익수) 박세혁 (포수) 이재현 (유격수) 라인업을 짰다.

김영웅 대신 전병우 출전에 대해 박진만 감독은 "마지막 타석에 주루하면서 햄스트링이 불편한 상황이다. 관리 차원에서 빼줬다"고 설명했다. 이어 "심각한 건 아니다. 마지막에 나가겠다고 할 정도였는데 빼주는 게 좋겠다고 했다. 하루 쉬면 될 걸 자칫 장기적으로 빠질 수 있어서 관리 차원에서 뺐다"고 설명했다. 상대 우완 선발 김태형을 맞아 좌타자 김태훈이 우익수로 선발 출전한다. 선발 투수는 시즌 두번째 등판에 나서는 좌완 이승현이다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 8회초 2사 1,2루 삼성 김영웅이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

박 감독은 당분간 현재의 타순을 유지할 계획임을 시사했다.

최형우 3번 기용 이유에 대해 박 감독은 "일단 구자욱이 정상 컨디션이 아니"라며 "4번 디아즈의 컨디션이 좋고, 그 앞에 주자를 깔아줄 수 있는 상황을 만들어 줄 수 있다"며 "자욱이 컨디션이 돌아오면 바뀔 수 있다. 지금은 좋은 흐름이라 당분간 이 타순으로 가야하지 않을까 싶다"고 설명했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com