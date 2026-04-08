방탄소년단 정국, 취중 욕설 라방 정면돌파 "잘못 아니지만 미안"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단 정국이 취중 라이브 방송 논란에 대한 입장을 밝혔다.

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정국은 8일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 라이브 방송을 진행했다. 그는 "최근 라이브에 대해 아미(방탄소년단 공식 팬클럽)들에게 사과는 하고 가야겠다"라고 말문을 열었다.

그는 "개인적으로 뭔가 크게 잘못했나 생각하면 사실 잘 모르겠다. 아미에게 한 것도 아니고 연예인 중에도 카메라 보고 욕하는 애들 얼마나 많나. 저는 공인도 아니고 이쪽 업계 분들이 다 하는 말"이라면서도 "이때까지 그런 모습을 보여 드리지 않았기 때문에 아미들이 보기에 불편했을 수 있겠다는 생각을 했다. 아미에게 미안하고 자제하겠다"고 사과했다.

정국은 "그날 제가 너무 기분이 좋았나보다. 뭐든 까기 바쁜 사람들한테는 사실 별 얘기 안하고 싶다. 뭐 고소 당하면 제 알바는 아니겠지만 관심 가져주셔서 감사하다"라고 불편한 심경도 감추지 않았다.

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정국은 "내가 아미를 어떻게 생각하는지 알아주셨으면 좋겠다. 늘 진심이었다. 완벽한 사람은 아니지만 진심으로 대했다. 카메라 앞에서 욕하는 것이 불편할 수는 있지만 그 자체를 잘못이라 생각하지는 않는다"고 소신을 전했다.

정국은 2월 26일 라이브 방송을 진행하며 삶에 대한 소신을 밝혔다. 그러나 음주 상태에서 라이브 방송을 진행했던데다 욕설을 포함해 다소 과격할 수 있는 표현이 포함돼 논란이 야기됐다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com