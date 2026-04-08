'韓 떠난' 김지수, 여행사 차리고 비연예인 삶 시작 "그간 온실 속 화초로 살아"

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 한국을 떠난 배우 김지수가 근황을 전했다.

Advertisement

8일 김지수는 자신의 SNS에 "배우로 살면서 얼마나 온실 속의 화초처럼만 살았는지 더 많이 느끼고 있는 요즘. 덕분에 산다는 말을 많이 하고 싶은 요즘. 덕분에 삽니다"라며 최근 느낀 점을 털어놨다.

이어 "생각해 보면 우린 늘 누군가의 덕분에 살아왔어요. 한동안 예쁘기만 할 계절이 왔네요. 오늘도 감사히"라고 덧붙였다.

함께 공개된 사진 속 김지수는 프라하를 배경으로 여전히 아름다운 미모를 과시하고 있다. 더욱 편안해진 미소가 눈길을 끈다.

Advertisement

김지수는 지난 3월, 여행사 대표가 됐다며 깜짝 근황을 전한 바 있다. 그는 "24년 5월 혼자 훌쩍 떠났던 프라하에 푹 빠져 프라하에서 '지수 인 프라하' 여행사를 시작하게 됐다. 대표라고 뒷짐지고 있는 건 제 스타일에 맞지않는 일이라 한국에서의 일 때문에 피치못하게 한국에 있는 경우를 제외하고는 최대한 여행 현장에 자주 동행도하고 인사도 드릴 예정"이라고 전했다.

한편 김지수는 1992년 SBS 2기 공채 탤런트로 데뷔했으며 드라마 '보고 또 보고', '태양의 여자', '기억', '러브 어게인', '따뜻한 말 한마디' 등에 출연했다.

joyjoy90@sportschosun.com