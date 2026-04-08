박건형, 11살 연하 ♥이채림과 결혼 "국민 도둑놈 돼"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 박건형이 '라디오스타'에서 김수로와 엄기준 사이에서 벌어진 '새우등' 에피소드를 공개한다. 절친한 두 선배 사이에서 균형을 잡다 오히려 난감한 상황에 놓였던 사연부터, '진짜사나이' 훈련 중 여자친구 때문에 얼차려를 받았던 레전드 영상 비하인드, 그리고 11살 연하 아내와의 결혼으로 '국민 도둑놈(?)'에 등극하게 된 과정과 파리에서의 프러포즈, 결혼식 비하인드까지 이어지며 다양한 이야기를 풀어낸다.

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오늘(8일) 방송되는 MBC '라디오스타'는 김수로, 엄기준, 박건형, 김형묵이 출연하는 '수로왕과 사는 남자' 특집으로 꾸며진다.

이날 박건형은 수십 년간 인연을 이어온 절친한 선배 김수로와 엄기준이 극과 극 성향을 지녀 본인은 그 사이에서 '균형 잡는 역할'을 맡고 있다고 밝히며, 두 사람 사이에서 벌어졌던 상황을 직접 언급해 웃음을 안긴다. 여기에 '아트' 속 세 주인공 캐릭터를 해석하며 프로듀서인 김수로의 이야기까지 더해 관심을 끌어올린다.

이어 김수로, 김형묵과 함께했던 서울예대 대학 시절 이야기까지 이어진다. 튀고 싶은 욕망에 머리를 기르고 기타 케이스를 들고 다녔던 반전 과거를 공개하며, 독보적인 비주얼 뒤에 가려졌던 그의 대학 시절 흑역사까지 전부 털어놓는다.

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또 그는 김형묵의 반전 캐릭터를 '머리-가슴-배'로 나눠 에피소드와 함께 풀어내는 센스 있는 입담으로 포복절도하게 한다. 대학 시절 진지한 선배로 알고 있었던 김형묵의 과거와 과몰입의 아이콘으로 생각하게 된 공연장 눈물 목격담, 그리고 '라스'에서 박진영 성대모사를 하는 모습까지 언급하며 '3단 분석'을 하는 것.

박건형은 '진짜사나이' 출연 당시를 떠올리며 레전드 장면의 비하인드도 공개한다. 훈련 중 여자친구와 관련된 상황으로 얼차려를 받게 된 과정을 설명하며 당시 상황을 전한다. 또한 11살 연하 아내 이채림과의 결혼 비하인드도 전한다. '국민 도둑놈'이라는 별명이 붙게 된 배경과 함께, 아내의 마음을 얻기 위해 준비한 감동의 파리 프러포즈와 결혼식에 얽힌 이야기를 풀어내며 관심을 모은다.

절친한 선배들과의 관계부터 레전드 짤로 남은 '진짜사나이'의 비하인드, 그리고 결혼에 이르기까지 다양한 이야기를 전하는 박건형의 모습은 오늘(8일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라스'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com