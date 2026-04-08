조오금 늦었습니다! 7연패 END. 롯데 드디어 홈 1승 신고 → 인생투 김진욱 도미넌트 스타트! 한동희 2안타1도루 김민성 홈런 레이예스 전준우 멀티히트. 6-1 KT 제압 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 드디어 홈 첫 승을 신고했다. 7연패에서 벗어났다. 선발투수 김진욱이 '인생투'를 펼쳤다.

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롯데는 8일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈와 경기에서 6대1로 이겼다. 롯데는 대구 삼성전 원정 개막시리즈 2연승 후 7연패 수렁에 빠졌다. 홈에서도 4연패 중이었다. 롯데는 김진욱의 역투를 앞세워 부산 팬들에게 소중한 1승을 선사했다.

김진욱이 8이닝 1실점 도미넌트 스타트를 달성했다. 도미넌트 스타트는 8이닝 이상 1자책 이하를 뜻한다. 퀄리티스타트(6이닝 이상 3자책 이하) 퀄리티스타트 플러스(7이닝 이상 3자책 이하)보다 상위 개념이다.

김진욱은 데뷔 후 처음으로 8이닝을 책임졌다. 투구수 100개를 기록하며 산발 3피안타 1볼넷 1실점을 기록했다.

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9회는 임시 마무리 최준용이 출격해 승리를 지켰다.

2회초 KT가 선취점을 가져갔다. 선두타자 힐리어드가 우월 솔로 홈런을 때렸다. 힐리어드는 1스트라이크에서 2구째 슬라이더 실투를 놓치지 않았다. 높은 코스에 몰린 변화구를 꽝 받아쳤다. 시즌 3호.

롯데는 2회말 곧바로 반격했다.

한동희가 안타를 치고 나간 뒤 2루 도루까지 성공하는 진귀한 장면이 나왔다. 프로 9년차 한동희의 통산 3번째 도루였다. 손성빈의 3루 내야 안타 때 송구 실책이 겹치면서 한동희가 득점했다.

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롯데는 4회말 귀중한 추가점을 얻었다.

손호영이 좌익선상 2루타로 포문을 열었다. 전민재가 우측에 희생플라이를 쳤다. 손호영이 3루에 안착했다. 손성빈이 우익수 희생플라이 타점을 올렸다.

2사 후에는 황성빈이 유격수 실책으로 출루했다. 황성빈은 2루를 훔쳤다. 레이예스가 중전 적시타를 때렸다. 황성빈도 홈인했다.

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3-1로 앞선 롯데는 5회말 다시 2점을 보탰다. 승기를 확실하게 잡았다.

1사 후 한동희가 좌전 안타를 쳤다. 김민성이 KT 두 번째 투수 손동현을 상대로 2점 홈런을 쏘아올렸다. 김민성은 1스트라이크에서 2구째 몸쪽 패스트볼을 잡아당겼다. 왼쪽 외야 관중석으로 125m 비행했다. 시즌 1호 홈런.

김진욱은 호투를 이어갔다. 6회까지 82구를 던진 김진욱이 7회에도 등판했다. 김진욱은 7회초 힐리어드 김상수 오윤석을 공 7개로 정리했다. 8회에도 김진욱이 올라왔다. 김진욱은 첫 타자 류현인을 한동희 호수비 도움을 받아 잡아냈다. 배정대와 이강민을 삼진 처리하고 포효했다. 김진욱은 홈팬들의 "김진욱! 김진욱!" 연호를 들으며 마운드에서 내려왔다.

롯데는 8회말 전준우의 적시타로 승부에 쐐기를 박았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com