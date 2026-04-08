부산의 영웅이 탄생했다! → 김태형 감독 극찬 세례 "김진욱, 에이스급" [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 5선발 김진욱이 부산의 영웅으로 등극했다. 8이닝 1실점 '인생투'를 펼치며 롯데를 구했다.

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롯데는 8일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈와 경기에서 6대1로 이겼다. 롯데는 7연패를 끊어내며 반전 계기를 마련했다.

김진욱이 프로 데뷔 후 최고의 역투를 보여줬다.

김진욱은 8이닝 100구 3피안타 1볼넷 1실점을 기록했다. 마지막 투구까지 147㎞을 찍었다. 최고 스피드 148에 패스트볼 평균구속 146의 위력을 과시했다.

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김태형 롯데 감독은 "연패는 팀의 에이스들이 끊어준다. 선발 김진욱이 8이닝 1실점하며 에이스급의 피칭을 해주었다. 긴 이닝을 끌어주며 불펜 투수들의 부담도 덜어주었다"고 고마워했다.

타선도 활발했다.

레이예스가 4타수 3안타 1타점, 전준우가 5타수 3안타 1타점, 한동희가 4타수 2안타 2득점, 김민성이 4타수 1안타 1홈런 2타점을 기록했다.

김 감독은 "연패 중이라 부담감이 컸을 텐데 모든 선수들이 집중력을 잃지 않고 경기에 임해줘 승리할 수 있었다. 팀이 연패에 빠져있는 상황에서도 변함없는 성원을 보내주신 자이언츠 팬분들께도 감사드린다"고 인사했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com