[롯데 관전평] 고급야구. 롯데도 할 수 있잖아

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 드디어 7연패를 끊었다. 선발투수가 호투하고 타선은 적절한 타이밍에 추가점을 유기적으로 만들어냈다. 전형적인 '강팀 야구'를 보여줬다.

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롯데는 8일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈와 경기에서 6대1로 승리했다. 선발 김진욱이 8이닝 1실점 인생투를 펼쳤다.

단순히 선발투수가 잘던지고 방망이가 터져서 이긴 게 아니었다.

롯데는 디테일이 살아있었다. KT의 약점을 집요하게 괴롭혔다. 틈을 비집고 찾아 들어가 찬스를 만들어냈다.

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이날 KT는 선발 포수가 장성우였다. 한승택이 우측 옆구리에 다소 불편한 느낌을 받았다. 지명타자로 나서던 장성우가 마스크를 썼다.

롯데는 철저하게 이 지점을 공략했다. 적극적이고 공격적인 주루플레이를 통해 KT 배터리를 흔들었다.

2회말에 한동희가 도루를 성공시켰다. 한동희는 KT 투수 오원석이 오른발을 들자마자 돌아보지도 않고 스타트를 끊었다. 레이예스도 뛰고 황성빈도 뛰고 전민재도 뛰었다. 한동희는 0-1에서 1-1 균형을 맞추는 득점자가 됐다. 황성빈도 도루 이후 2-1에서 3-1로 달아나는 귀중한 추가점의 득점자가 됐다.

4회말에는 정석적인 팀배팅도 이어졌다. 무사 2루에서 전민재가 우측으로 공을 띄웠다. 희생플라이로 진루타. 1사 3루에서는 손성빈이 우익수 희생플라이 타점을 만들었다. 안타 없이 1점을 짜냈다.

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필요한 순간에 점수가 나오자 투수에게 여유가 생겼다.

사진제공=롯데자이언츠

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김진욱은 오히려 후반으로 갈수록 투구 내용이 좋아졌다. 자신감을 가지고 빠르게 승부했다. 오히려 투구수가 절약되면서 6회 7회 8회까지 던졌다.

김진욱은 빠른 승부를 의식하면서 던졌다. 경기 전부터 철저하게 계획된 투구 패턴이었다.

"(손)성빈이랑 (유)강남이랑 배터리 코치님이랑 같이 좋은 공을 많이 쓰자고 이야기했다. 맞더라도 빠른 카운트에서 맞는게 좋겠다고 했다. 그런 데이터 분석들을 바탕으로 투구 내용을 가져갔다."

한동희도 데이터 분석이 도움이 됐다고 돌아봤다.

"전력분석 자료를 통해 상대 투수의 구종별 투구 확률과 트래킹 데이터를 꼼꼼히 확인했고, 이를 바탕으로 타석에서의 대응을 미리 그려봤다. 경기에서는 복잡하게 생각하기보다 최대한 편하게 들어가려고 했고, 준비했던 부분을 믿고 스윙에 집중했다."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com