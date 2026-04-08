강릉의 야구천재. 부산의 '에이스'가 되었다 → 롯데 김진욱 "결과로 증명하겠다" [부산 현장]

부산=한동훈 기자

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 특급 유망주 김진욱(24)이 드디어 잠재력을 만개하는 것일까. 김진욱이 인생투를 펼치며 팀을 벼랑 끝에서 구했다.

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김진욱은 8일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈전 선발 등판, 8이닝 1실점 호투했다. 롯데는 6대1로 승리했다. 기나긴 7연패를 마감했다.

김태형 롯데 감독은 김진욱이 '에이스'라며 극찬했다.

김 감독은 "연패는 팀의 에이스들이 끊어준다. 선발 김진욱이 8이닝 1실점하며 에이스급의 피칭을 해줬다. 긴 이닝을 끌어주며 불펜 투수들의 부담도 덜어줬다"고 고마워했다.

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그는 강릉고 시절 초고교급 유망주 소리를 듣던 야구 천재였다. 2021 신인드래프트 전체 1번으로 롯데 지명을 받았다.

김진욱은 벌써 프로 6년차다. 지난해까지 선발 중간을 오가며 특별한 커리어를 쌓지 못했다.

올 시즌은 5선발로 출발했다. 외국인 원투펀치 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리, 국내 1~2선발 박세웅 나균안도 끊지 못한 연패를 김진욱 손으로 해냈다.

김진욱은 "앞에서 형들이 이겨줬으면 좋았을텐데 나까지 왔다. 너무 연패를 끊고 싶었다. 제 손으로 끊을 수 있게 돼서 너무 기분이 좋다"고 활짝 웃었다.

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8회까지 100구로 끊었다. 볼넷이 단 1개였다. 빠르고 적극적인 승부가 통했다.

김진욱은 "공 하나 하나 집중하다보니 어느새 8회까지 갔다. 경기 전에 (손)성빈이랑 (유)강남이 형 그리고 배터리 코치님과 작전을 잘 짰다. 좋은 공을 많이 쓰자고 했다. 맞더라도 빠른 카운트에 맞자고 했다. 그런 데이터 분석이 잘 통했다"고 돌아봤다.

그간 준비하고 노력한 시간이 헛되지 않았다는 느낌이 비로소 들기 시작했다.

김진욱은 "프로 선수는 결과로 증명해야 한다. 오늘로 인해 조금 더 확신이 들었다. 아직 많은 경기가 남았다. 계속해서 공 하나 하나에 신경써서 던지겠다. 지금 하던 대로만 잘하면, 힘만 떨어지지 않는다면 괜찮을 것 같다"고 기대했다.

사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

8이닝은 프로 데뷔 한 경기 최다 이닝이다. 김진욱은 "고등학교 때 이후 처음인 것 같다"며 웃었다.

김진욱은 8회 2사 후에 147㎞ 하이패스트볼로 삼진을 빼앗은 뒤 크게 포효했다. 그는 "딱 저기에 던지면 스윙이 나올 것 같았다. 거기에 딱 들어갔다는 생각이 너무 들어가지고 너무 좋았다"고 기뻐했다.

갈 길이 멀다. 김진욱은 "민심을 조금 회복한 것 같다. 아직 그래도 이르다. 끝까지 가봐야 안다"며 웃었다.

홈팬들에게 감사 인사도 잊지 않았다.

"연패 기간인데 많이 찾아 주셨다. 너무 감사하다. 또 질 수도 있고 이길 수도 있겠지만 이를 계기로 더 단단한 팀이 될 거라고 생각한다. 많이 찾아와 주셔서 응원 부탁드린다. 감사합니다."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com