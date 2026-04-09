롯데 상승세 렛츠고 해야되는데.. 초대형 비구름 → 휴식도 나쁘지 않다 [부산 현장]

부산=한동훈 기자

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 상승세를 이어가야 하지만 휴식도 나쁘지 않다. 부산에 비가 많이 내리고 있다.

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롯데 자이언츠는 9일 오후 6시 30분 부산 사직구장에서 KT 위즈와 격돌한다. 롯데는 전날 KT를 6대1로 제압하면서 7연패를 끊었다. 9일에는 외국인 1선발 엘빈 로드리게스 출격이 예고됐다. 연패를 끊고 연승 분위기를 탈 수 있는 상황이다.

하지만 날씨가 걸림돌이다. 부산은 아침부터 촉촉히 젖었다. 사직구장도 대형 방수포가 내야를 덮었다.

기상청은 온종일 비를 예보했다. 오후 4시부터 5시까지 10㎜가 넘는 강수량이 예측된다. 한반도 남서쪽에서 초대형 비구름이 접근 중이다.

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롯데와 KT 모두 '우천 취소'가 괜찮은 입장이다.

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롯데는 10일부터 고척에서 키움과 주말 3연전을 펼친다. KT는 안방 수원으로 돌아가 두산을 불러들인다.

부산에서 상경해야 하는 일정이다. 이날 경기가 취소되면 일찍 올라가서 10일 경기를 느긋하게 준비할 수 있다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com