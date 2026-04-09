감독한테 맨날 혼나더니.. 대형 사고 쳤다! → 각성 신호탄인가 "칭찬이 좀 고픈 것 같더라" [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 각성의 신호탄일까. 롯데 자이언츠 유망주 포수 손성빈(24)이 연패탈출 안방마님으로 등극했다.

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손성빈은 8일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈와 경기에 8번타자 겸 포수로 선발 출전했다. 동기 김진욱이 선발 등판했다. 친구와 배터리 호흡을 맞췄다. 김진욱은 8이닝 1실점 역투. 도미넌트 스사트를 손성빈이 리드했다. 롯데는 6대1로 승리했다. 7연패를 끊었다. 올시즌 첫 번째 홈 승리를 팬들에게 선사했다.

이날 경기 영웅은 당연히 김진욱이었다. 프로 데뷔 한 경기 최다이닝 신기록을 세웠다. 완투에 근접한 역투로 팀을 벼랑 끝에서 구했다.

경기 후 김진욱은 손성빈을 특별히 언급했다. 둘은 2021 신인드래프트서 엄청난 기대를 받고 롯데 최상위 지명을 받았다. 손성빈이 1차 지명, 김진욱이 2차 전체 1번에 뽑혔다. 롯데 주전 포수는 유강남이었지만 이날은 김진욱의 친구 손성빈이 마스크를 썼다. 김진욱에게도 의미가 깊었던 경기였던 것이다.

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김진욱은 "(손)성빈이가 감독님께 맨날 혼나가지고 좀 칭찬이 고픈 것 같다"고 웃으면서 "성빈이가 너무 잘해줬다. 마음도 너무 잘 맞았다. (유)강남이 형도 같이 준비를 진짜 열심히 도와주셨다. 다들 너무 고생했다"고 기뻐했다.

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김태형 롯데 감독은 명포수 출신답게 특히 포수들에게 엄격하다. 요구하는 기대치가 높다. 두산 시절 국내 최고 포수 양의지와 함께하기도 했다. 웬만한 포수 실력으로는 김 감독을 만족시키기 어렵다. 김 감독의

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애정 어린 지도가 손성빈에게는 '혼난다'로 느껴질 수 있다.

손성빈은 "경기에 들어가기 전 전력 분석 파트에서 여러가지를 이야기 해주셨지만, 가장 강조해서 말해주셨던 부분이 '상대 타자보자 진욱이의 강점을 가지고 경기를 운영하자'였다. 진욱이가 자신 있는 공을 공격적으로 던졌고, 투구수를 아끼며 긴 이닝을 소화할 수 있었다. 이닝을 거듭할 수록 진욱이의 강점인 공들이 더 안정적으로 들어오는 것을 느꼈다. 진욱이도 고개를 흔들지 않고 따라와줬다"고 고마워했다.

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야수 선배들의 조언도 크게 도움이 됐다.

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손성빈은 "팀이 어려운 상황에 있을 때 (전)준우 (김)민성 선배님이 위축되지 않도록 격려해주셨던 것이 연패를 탈출 할 수 있는 계기가 되었던 것 같다. 이 승리를 계기로 다시 팀이 하나로 뭉쳐서 좋은 경기력 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com