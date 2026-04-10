'장군멍군' 추격 허용하자마자 터졌다…롯데 레이예스, 알칸타라 149㎞ 초구 '쾅'→130m 대형 솔로포

레이예스. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 추격을 허용하자마자 곧바로 되갚아줬다. 롯데 자이언츠의 '외인 병기' 빅터 레이예스가 압도적인 파워로 고척의 밤하늘을 갈랐다.

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레이예스는 10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정경기에 2번 타자 겸 좌익수로 선발 출전해, 팀이 2-1로 앞선 5회초 선두타자로 나서 승부의 추가 기울게 하는 솔로 홈런을 터뜨렸다.

분위기가 묘하게 흐르던 시점이었다. 롯데는 앞선 4회말 키움 4번 타자 최주환에게 추격의 솔로 홈런을 허용하며 2-1, 턱밑까지 추격을 허용한 상태였다. 자칫 흐름이 키움 쪽으로 완전히 넘어갈 수 있는 절체절명의 순간, 레이예스가 해결사로 등장했다.

송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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5회초 선두타자로 타석에 들어선 레이예스는 키움 선발 라울 알칸타라를 상대로 긴 승부를 가져가지 않았다. 알칸타라가 초구로 선택한 149㎞ 패스트볼이 낮게 들어자, 레이예스의 방망이가 지체 없이 돌아갔다.

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정확한 타이밍에 맞은 타구는 빨랫줄 같은 궤적을 그리며 고척돔 중앙 담장을 훌쩍 넘어갔다. 비거리는 무려 130m. 알칸타라의 강속구를 완벽하게 힘으로 이겨낸 대형 홈런이었다. 다시 점수 차를 3-1로 벌리며 키움의 추격 의지에 찬물을 끼얹는 결정적인 한 방이었다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com