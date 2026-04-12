'4사구 7개는 좀...' 이종열 단장, 다시 출장길에? 부모님 앞 '냉온탕' 아쉬움, 진짜 모습은?

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 '단기 대체 외인' 잭 오러클린이 부모님 초청 경기에서 웃지 못했다.

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지난 5일 수원 KT 위즈전 호투로 기대를 모았으나, 4사구 7개의 제구 난조를 보이며 3이닝 만에 조기 강판되는 수모를 겪었다.

오러클린은 11일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 리그 NC 다이노스와의 홈 경기에 선발 등판, 3이닝 3안타 4사구 7개(3볼넷, 4사구) 4실점을 기록했다. KBO 데뷔 후 3경기 만에 기록한 가장 짧은 이닝 소화다.

가장 아쉬운 장면은 3회초였다.

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삼성 타선이 2회말 집중력을 발휘하며 5-1로 경기를 뒤집은 직후.

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선발 투수의 안정감이 절실했다. 하지만 오러클린은 바로 3실점 하며 턱밑 추격을 허용했다. 1사 후 박건우에게 2루타를 맞은 뒤 데이비슨에게 몸에 맞는 공을 허용하며 위기에 몰렸다. 이우성을 체인지업으로 삼진 처리했지만, 서호철에게 유리한 볼카운트에서 볼넷을 주며 2사 만루. 다시 0-2의 유리한 볼카운트에서 커브가 손에서 빠지며 밀어내기 사구가 됐다. 이어진 2사 만루에서 김형준에게 좌중간 2타점 2루타를 허용했다. 정확한 중계플레이로 1루주자 김휘집을 홈에서 태그아웃 시키지 못했다면 5-5 동점이 될 뻔 했던 아찔한 순간.

삼성 벤치는 3회 바로 오러클린을 내리고 불펜 조기가동 승부수를 띄웠다. 백정현의 2이닝 소화를 시작으로 배찬승 미야지 이승현 김재윤이 남은 6이닝을 무실점으로 합작하며 5대4 승리를 지켰다.

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'가장 나쁜 시나리오'인 '득점 지원 직후 실점'으로 경기 흐름을 넘겨줄 뻔 했던 아찔한 상황. 특히 이날은 호주에서 부모님을 초청해 아들의 경기를 직접 지켜보게 한 날이었기에 조기 강판은 더욱 아쉬웠다.

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이날 오러클린의 최고 구속은 151km까지 찍혔으나 효과적이지 못했다. 직구는 물론 주무기인 커브와 체인지업 모두 손에서 빠지는 공이 많아 스스로 위기를 자초했다.

박진만 감독은 오러클린의 첫 2경기를 지켜본 뒤 "편차가 있는데 적어도 일요일 경기(5일 KT전)만 보면 좋은 투수라고 판단하고 있다. 3~4경기 더 지켜보겠다"고 신뢰를 보냈지만, 불과 며칠 만에 다시 '냉탕'으로 돌아왔다.

특히 원태인 복귀전을 하루 앞두고 오러클린의 조기강판은 실망스러운 결과다.

원태인은 12일 대구 NC전에 팔꿈치 부상이후 첫 선발 등판한다.

지난 6일 퓨처스리그 NC전을 29구 만에 마친 원태인은 아직 투구수가 부족한 상황. 복귀전에 긴 이닝을 소화할 수 없다.

삼성 박진만 감독은 "퓨처스리그 경기에서 29구가 적어서, 불펜에서 15구를 추가했는데도 50구가 채 안된다"며 "많이는 못던진다. 60~70구가 최대치이지 않을까 싶다"고 전망했다. 조기 불펜 투입이 필요한 상황에서 이날 오러클린의 조기강판으로 필승조를 5명이나 소모했다.

오러클린은 부상으로 이탈한 맷 매닝 단기대체 외인의 합류했다.

하지만 기복 있는 투구 내용과 제구 불안은 삼성 프런트의 고민을 깊게 만들고 있다. 3경기 1패 7.11의 평균자책점.

특히 3이닝 4사구 7개는 '6주 후 연장계약'의 희망을 가지기에 살짝 의문부호가 붙을 수밖에 없는 수치다.

삼성은 선택의 기로에 서있다.

오러클린이 한국야구에 적응기를 거치는 중인지, 아니면 실력의 한계인지 냉철하게 판단해야 할 시간이다. 결론까지 시간이 아주 넉넉하지 만은 않다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈