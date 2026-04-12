발떼고 공받은 2루수 결국 2군행. 감독의 탄식 "그렇게 수비훈련을 많이 했는데..."[잠실 코멘트]

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 2루수 안상현이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 노경은이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]SSG 랜더스의 2루수 안상현이 결국 1군에서 빠졌다.

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SSG는 12일 잠실에서 열리는 LG 트윈스와의 원정경기에 앞서 안상현을 1군에서 제외하고 석정우를 콜업했다. 석정우는 이날 곧바로 9번-2루수로 선발 출전했다.

전날 안상현의 수비에서 아쉬움이 컸다.

3-1로 앞선 7회말 1사 1루서 신민재의 3루수앞 땅볼 때 안성현이 2루 커버를 가서 3루수 최정의 송구를 받고 1루로 뿌렸다.

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2루에서는 여유있게 아웃타이밍이었고, 실제로 아웃이 선언됐다. 1루에선 신민재의 발이 빨라 세이프.

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이때 LG에서 2루 아웃-세이프에 대한 비디오판독을 요청했다. 안성현의 발이 공이 포구되기 전에 베이스에서 떨어졌다는 것이었다.

그리고 비디오 판독에서 이것이 확인되며 1루 주자가 2루에서 세이프되며 1사 1,2루로 바뀌었다.

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천성호의 투수앞 땅볼로 2사 2,3루가 됐고 문성주의 유격수 내야안타로 1점을 내줘 3-2.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 오지환이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 패한 SSG 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

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8회말엔 무사 1루서 안상현의 아쉬운 수비가 또한번 나왔다. 오지환이 친 높이뜬 플라이볼이 우익수, 중견수 2루수 사이에 떨어지는 행운의 안타가 된 것.

낙구 지점을 볼 때 수비 위치를 뒤쪽에 잡았던 중견수와 우익수가 잡을 수 있는 타구는 아니었고 안상현이 오히려 잡을 수 있는 위치였다.

그러나 안상현은 뒤로 달려가다가 이내 포기를 해버렸고 결과적으로 안타가 됐다. 그렇게 무사 1,2루가 됐고 곧이은 박해민의 페이크 번트 앤드 슬래쉬가 우익선상 2루타가 되며 통한의 2점을 내줘 결국 3대4 역전패를 당했다. SSG로선 필승조 투수들을 죄다 투입하고도 패하며 4연패에 빠졌다. 7승1패에서 7승5패가 되며 4위로 내려앉았다.

SSG 이숭용 감독은 "(안)상현이는 팀에 꼭 필요한 선수다. 멀티로 다 해줄 수 있다. 작년에도 정말 잘해줬다"면서 "심리적으로 안정을 취하고 자신감도 생기게 해서 다시 올라오는게 낫다고 판단했다"라고 안상현을 2군으로 내린 이유를 밝혔다.

이 감독은 "상현이에게 좀 더 편안하게 하면 좋겠다고 말했다"면서 "어차피 필요하니까 더 독하게 해서 좋은 퍼포먼스를 보여라고 했다"라고 말했다.

이어서 "가을부터 (수비)훈련을 정말 많이 했다"며 "하루종일 받는 것만 하고 스프링캠프도 더 하려고 했다. 그렇게 연습을 많이 했는데도 필드에서 자기 퍼포먼스를 못하는 부분들이 안타깝다"라고 했다.

SSG는 이날 박성한(유격수)-에레디아(좌익수)-최정(3루수)-김재환(지명타자)-고명준(1루수)-한유섬(우익수)-최지훈(중견수)-조형우(포수)-석정우(2루수)로 선발 라인업을 구성했다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com