안우진 30개에 화들짝! → 김태형 감독 "4이닝도 갈 수 있어!" [고척 현장]

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 선수들에게 박수를 보내고 있는 김태형 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.28/

9일 고양히어로즈파크에서 열릴 예정이던 고양과 한화의 퓨쳐스리그 경기가 우천으로 취소됐다. 이날 경기 선발 등판 예정이던 안우진이 불펜피칭을 소화했다. 불펜에서 힘차게 공을 던지는 안우진의 모습. 고양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.09/

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[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 1이닝도 싫다. 안 만나는 게 최고다.

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KBO리그 최고 에이스 안우진(키움)이 롯데를 상대로 복귀전을 치른다. 딱 1이닝만 던진다. 짧게 던지니까 상대팀 입장에서는 오히려 다행이라고 생각할 수도 있다. 하지만 김태형 롯데 감독은 "될 수 있으면 안 만나는 게 좋다"며 웃었다.

안우진은 12일 고척 스카이돔에서 열리는 롯데전에 선발 등판한다.

안우진의 마지막 1군 등판은 2023년 8월 31일 인천 SSG전이었다.

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안우진은 이후 팔꿈치 인대 접합 수술을 받고 병역 의무를 이행했다. 지난해 9월 복귀할 예정이었지만 훈련 도중 어깨를 다쳤다. 다시 재활에 매진한 뒤 비로소 약 2년 반 만에 1군 마운드에 오른다.

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다만 2군에서 실전 등판 및 투구수 늘리기 과정을 생략했다. 이 단계를 1군에서 밟는다. 안우진은 첫 경기인 롯데전 1이닝 30구를 넘기지 않을 예정이다.

소식을 들은 김 감독은 "30개면 3회도 던질 수 있다. 4회도 던질 수도 있다"며 잔뜩 경계했다.

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이론적으로는 가능하다.

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김 감독은 "얼마나 좋은지 한번 봐야 겠다. 특별히 신경을 쓴다기보다는 대한민국 최고 투수 아닌가. 좋은 투수들은 안 만나는 게 좋다"고 기대감도 나타냈다.

9일 고양히어로즈파크에서 열릴 예정이던 고양과 한화의 퓨쳐스리그 경기가 우천으로 취소됐다. 이날 경기 선발 등판 예정이던 안우진이 불펜피칭을 소화했다. 취재진과 인터뷰를 하는 안우진의 모습. 고양=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.09/

설종진 키움 감독에 따르면 안우진의 컨디션은 90%에 이르렀다.

설 감독은 "스프링캠프 때부터 프로그램을 다 짜놓았다. 일단은 통증 여부가 제일 관건이다. (불펜투구에서)스피드는 157㎞까지 나왔다"고 밝혔다.

안우진은 2022년 30경기 196이닝 15승 8패평균자책점 2.11을 기록하며 KBO 최강 에이스로 자리매김했다. 2023년은 9승 7패 평균자책점 2.39를 기록했다.

안우진이 돌아오면서 키움은 전반적으로 긍정적인 효과를 기대한다.

설 감독은 "(안)우진이가 보여줬던 퍼포먼스가 나온다고 하면 전체적으로 타자들도 그렇고 투수들도 그렇고 좋은 분위기로 갈 것"이라고 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com