'안넘어간게 충격' 9회초 김재환 타구에 이숭용 감독의 머릿속은 "9회는 조병현, 다음엔 이로운으로..."[잠실 현장]

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 패한 SSG 김재환이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회초 1사 SSG 이숭용 감독이 김재환의 솔로포가 터지자 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 패한 SSG 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]모두가 홈런이라고 봤다.

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맞는 순간 친 타자도, 맞은 투수도, 심지어 잡으러 뛰어가던 외야수도 마찬가지였다. 그러나 결과는 우익수가 펜스 앞에서 잡아내며 경기 끝.

11일 잠실에서 열린 SSG 랜더스-LG 트윈스전 9회초 2사후 SSG 김재환이 친 타구가 다음날인 12일에도 화제였다.

3-4로 SSG가 1점차로 지고 있는 상황에서 마지막 타자로 나온 김재환이 그렇게 큰 타구를 날렸으니 당연히 홈런이라고 볼 수밖에 없었다. 게다가 김재환은 7회초에 이미 솔로홈런을 때려내며 좋아지는 타격감을 보였던 터.

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3루 더그아웃에서 타구가 제대로 보였던 SSG 이숭용 감독 역시 홈런을 의심하지 않았다.

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이 감독은 "탄도 등을 봤을 때 나도 넘어간줄 알았다. 그래서 순간적으로 9회말엔 병현이, 다음엔 로운이를 생각하고 있었다"며 동점이 된 이후의 상황을 그렸다라고 했다. 이 감독은 "그런데 그 앞에서 잡혀서 다 놀랐던 것 같다. 누가봐도 넘어가는 타구였는데…. 우리가 못한 것도 있지만 운도 많이 안따라준 것 같다"라고 했다.

SSG는 부진하던 김재환이 솔로포를 치는 등 3-1로 앞서다가 7회 1점, 8회 2점을 내줘 역전패를 당해 4연패에 빠졌다. 실점 과정에서 수비의 아쉬움이 컸다.

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이 감독은 "운도 어떻게 보면 실력이라고 얘기를 하는데 운이 따르게끔 실력으로 만들어야 할 것 같다"라며 "초반에 이렇게 된 것을 오히려 긍정적으로 생각한다. 시즌 중반이나 마지막 순위 싸움 때 이러면 굉장히 힘들었을 것이다. 지금도 연패 중이라 힘들긴 하지만 시즌 초반이라 잘 이겨내고 불펜을 잘 관리하면 충분히 우리가 원하는 위치에 갈 수 있다고 생각한다"라고 지금의 어려움도 긍정적으로 해석하려고 했다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com