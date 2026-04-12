'한화가 푼' 배동현 3승 다승 선두! + 안우진 160㎞ → 키움, 롯데의 4연승 저지 [고척 현장]

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 2회부터 마운드에 오른 배동현이 7회까지 무실점으로 호투했다. 7회초 2사 손호영을 삼진으로 돌려세우는 순간 배동현의 모자가 벗겨지고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 2회부터 마운드에 오른 배동현이 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

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[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 키움 히어로즈가 롯데 자이언츠를 잡고 연패를 3경기로 끊었다. 안우진이 복귀전을 성공적으로 치렀다. 한화에서 2차 드래프트를 통해 키움으로 이적한 배동현은 벌써 3승을 신고했다.

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키움은 12일 고척 스카이돔에서 열린 롯데와 경기에서 2대0으로 깔끔하게 승리했다. 선발 안우진이 1이닝 무실점으로 스타트를 끊었다. 이어 나온 배동현이 6이닝 무실점, 7회까지 책임졌다.

안우진은 955일 만에 1군 마운드를 밟았다. 마지막 등판이 2023년 8월 31일 인천 SSG전이었다. 안우진은 팔꿈치 인대 접합 수술을 받고 병역 의무를 이행했다. 지난해 9월 복귀 직전 어깨를 다쳤다. 다시 부상을 딛고 거의 2년 반 만에 돌아온 것이다.

안우진은 초구부터 157㎞ 위력을 과시했다. 점점 스피드를 올렸다. 159㎞를 찍더니 최고 160㎞까지 기록했다. 안우진은 2사 후 노진혁을 볼넷, 한동희를 안타로 내보냈으나 실점하지 않았다. 안우진은 24구를 던지며 1이닝 동안 1피안타 1볼넷 1탈삼진 무실점을 기록했다. 패스트볼 15개에 커브 슬라이더 체인지업을 3개씩 시험했다.

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키움은 1회말 이주형의 솔로 홈런으로 안우진을 반겼다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 부상에서 복귀한 안우진이 선발로 등판해 투구하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

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이주형이 초구 리드오프 홈런을 폭발했다. 이주형은 박세웅의 패스트볼을 잡아당겨 우측 담장을 넘겼다. 시즌 1호 홈런.

키움은 3회말 1점을 추가했다. 1사 후 이주형이 다시 실마리를 풀었다. 이주형이 볼넷 출루했다. 최주환이 중견수 뜬공 아웃됐다. 2사 1루에서 안치홍이 좌측에 깊은 적시 2루타를 날렸다. 이주형이 넉넉하게 홈인했다.

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2회부터 마운드를 이어받은 배동현도 역투를 펼쳤다. 배동현은 2회부터 7회까지 6이닝을 무실점으로 정리했다. 6회초 선두타자 레이예스에게 안타를 맞긴 했지만 흔들리지 않았다. 노진혁을 삼진 처리했다. 한동희에게 병살타를 이끌어냈다. 배동현은 최고 148㎞까지 찍으면서 78구로 퀄리티스타트나 다름없는 투구를 펼쳤다.

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롯데는 경기 내내 타선이 무기력했다. 9회초 첫 타자 노진혁이 2루타로 포문을 열었다. 그러나 진루타 하나 나오지 않으면서 아쉬움을 삼켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com