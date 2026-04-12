[롯데 관전평] 연승은 끊겼지만 DS→DS→QS→QS.LG전도 '해줘'

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 4회까지 2실점한 박세웅이 김상진 투수코치의 조언을 듣고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 롯데 로드리게스가 더그아웃에서 경기를 지켜보고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

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[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 연승이 끊겼지만 괜찮다. 타선은 언제든 타오를 수 있듯이 언제 식어도 이상하지 않다. 마운드가 여전히 견고했다는 점이 중요하다. 문제는 '디펜딩챔피언' LG를 상대로도 버틸 수 있느냐다.

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롯데 투수진은 지난 4경기 연속 잘 던졌다. 8일 KT전 김진욱 8이닝 1실점, 10일 키움전 로드리게스 8이닝 1실점, 11일 키움전 비슬리 6이닝 1실점, 12일 키움전 박세웅 6이닝 2실점이다. 김진욱과 로드리게스가 도미넌트 스타트, 비슬리 박세웅이 퀄리티 스타트를 달성했다.

4경기 중 3경기가 키움전이다. 냉정하게 키움은 타선이 약하다. 키움은 2023년부터 3년 연속 최하위다. 올해도 13경기를 치른 13일 현재 최하위다. 키움전에 호투했다고 안심하기에는 이르다.

마침 다음 상대가 LG다. 10개 구단 중 가장 까다로운 타선으로 정평이 난 팀이다. LG 타선은 일발 장타력보다 상황에 맞는 타격과 뛰어난 선구안을 바탕으로 투수를 괴롭힌다. 투수 시험대로 이보다 더 어려운 라인업은 우리 리그에 없다.

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롯데는 키움전 매우 공격적인 투구 패턴을 자랑했다. 특히 박세웅은 1회 선두타자한테 홈런을 맞았지만 계속 맞불을 놓았다. 박세웅은 지난 등판 4사구가 5개나 됐지만 이번에는 볼넷 2개만 허용했다. 투구수 99개로 6회까지 정리했다.

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롯데 배터리는 최근 타자 약점에 집중하기보다 투수 강점을 살리는 방향으로 전략을 수립 중이다. 결과론이지만 이 방향성이 잘 맞아들어가고 있다. 타자가 약한 코스와 구종을 알아도 투수 컨디션에 따라서 실투가 나올 수도 있기 때문에 아예 투수 위주로 볼배합을 가져가는 것이다.

사진제공=롯데자이언츠

29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 롯데 선발 비슬리. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.29/

약점이 별로 없어 보이는 LG를 상대로 뚝심 있게 밀어붙일 수 있느냐, 또 통할 수 있느냐가 관건이다. 계획이 어긋나고 위기에 몰리기 시작하면 당초 플랜이 도미노처럼 무너지면서 피해다니다가 크게 꽝 맞는 최악의 상황은 피해야 한다.

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롯데는 순서대로라면 나균안-김진욱-로드리게스가 LG와 주중 3연전에 선발 등판한다.

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나균안은 컨트롤 기복이 큰 투수가 아니다. 올해 두 차례 등판에서 큰 편차를 나타낸 김진욱과 로드리게스에게는 매우 중요한 오디션이 될 것이다. LG는 7연승에 4월 9승 1패다. 타격감이 슬슬 떨어질 때도 되지 않았나 하는 막연한 기대감만이 위안거리다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com