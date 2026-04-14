'배트 던지고, 펜스까지 올라탔다' 오스틴, 역전포+투지 넘치는 플레이...LG 8연승 완성 [잠실 현장]

8회말 역전 솔로포를 터뜨린 LG 오스틴이 베이스를 돌며 환호하고 있다.

9회초 펜스까지 올라탄 1루수 오스틴의 투지 넘치는 플레이.

공수에서 맹활약하며 팀을 승리로 이끈 오스틴이 동료들과 8연승 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 경기 흐름을 뒤집는 한 방이었다. 그리고 승리를 지켜낸 집념의 수비까지 오스틴은 공격과 수비 모두에서 존재감을 드러내며 LG의 8연승을 완성했다.

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14일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 3번 타자 오스틴은 4타수 3안타 1타점 2득점을 기록하며 팀 승리를 이끌었다. 경기 막판 승부를 뒤집는 역전포와 마지막 순간 승리를 지켜낸 허슬 플레이까지 이날 경기의 주인공은 단연 오스틴이었다.

가장 중요한 순간은 8회말 마지막 타석이었다.

1-1 동점 상황이던 8회말 선두 타자로 나선 오스틴은 롯데 박정민의 초구 133km 슬라이더를 강하게 잡아당겼다. 맞는 순간 홈런임을 직감한 듯 오스틴은 배트를 하늘로 집어던졌다. 타구는 그대로 잠실구장 담장을 넘어가는 역전 솔로포가 됐다.

경기 막판 역전포를 터뜨린 오스틴.

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오스틴의 역전 솔로포가 터지자 경기 분위기가 단숨에 뒤집혔다. 더그아웃에서 기다리던 염경엽 감독은 손을 내밀었고 오스틴은 힘껏 하이파이브를 나누며 포효했다. 가장 필요했던 순간 해결사는 역시 오스틴이었다.

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8회말 공격에서 한 방을 터뜨리며 경기를 뒤집은 오스틴의 활약은 9회초 수비에서도 이어졌다.

9회초 1점 차 세이브 상황. 마무리 유영찬이 선두 타자 이호준에게 볼넷을 허용하며 흔들렸다. 무사 1루 위기에서 한태양의 번트 타구가 높게 뜨자 빠르게 달려 나온 1루수 오스틴은 침착하게 타구를 처리하며 흐름을 끊었다. 이 플레이 이후 유영찬은 빠르게 안정을 되찾았다.

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그러나 위기는 다시 찾아왔다. 2사 이후 노진혁에게 안타를 맞으며 1,3루 동점 위기. 이어 대타 유강남이 친 타구가 1루 불펜 쪽으로 높게 떴다.

9회초 무사 1루 롯데 한태양 번트 타구가 뜨자 LG 오스틴이 처리하고 있다.

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오스틴은 끝까지 포기하지 않았다. 펜스를 향해 전력 질주한 오스틴은 그대로 펜스를 타고 올라가 미트를 뻗었다. 포구에는 실패했지만 몸을 던진 오스틴 투지에 LG 팬들은 열광했다.

이어진 승부에서 유영찬이 대타 유강남을 삼진 처리하며 경기를 마무리했고, LG는 8연승을 완성했다. 마운드에서는 승수를 챙기지 못했지만 선발 송승기의 호투도 빛났다. 송승기는 6이닝 3피안타 5탈삼진 1볼넷으로 퀄리티스타트를 기록하며 승리의 발판을 마련했다.

경기 막판 역전 솔로포, 그리고 9회초 펜스까지 올라탄 투혼의 수비. 공격과 수비를 넘나든 오스틴의 열정적인 플레이는 승리 이상의 의미를 남겼다.

미워할래야 미워할 수 없는 선수, 이날 잠실구장의 주인공은 오스틴이었다.

필요한 순간 해결해 준 오스틴.

역전포를 터뜨린 오스틴이 염경엽 감독 손을 있는 힘껏 내려쳤다.

팀을 8연승으로 이끈 오스틴의 한 방.