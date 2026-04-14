손아섭이 사라졌다고? 선수가 직접 해명했다 "한화에서는…"

14일 인천 SSG전을 앞두고 취재진과 인터뷰하는 손아섭. 사진=나유리 기자

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]"제가 2군에서도 사실 뛰기가 조금 버거웠습니다."

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트레이드로 프로 인생 네번째 유니폼을 입게 된 손아섭. 자신의 현재 상황을 덤덤하게 인정하면서도, 다시 한번 열정을 불태우겠다는 확고한 의지를 다졌다.

손아섭은 14일 한화 이글스와 두산 베어스의 트레이드를 통해 두산으로 전격 이적했다. 두산은 타선 강화를 위해 손아섭을 영입했고, 한화에 투수 이교훈과 현금 1억5000만원을 건넸다.

트레이드 통보를 받은 것은 14일 아침. 트레이드 직전까지 한화 2군에 있었던 손아섭은 서산 선수단 숙소에서 생활을 하고 있었다. 손아섭은 "아침에 항상 사우나를 가는 루틴이 있다. 평소와 같이 오늘도 아침 일찍 일어나서 차를 몰고 사우나를 가고 있었는데 전화가 왔다. 연락을 받고 나서 차를 돌려서 짐을 싸고 급하게 올라오게 됐다"고 설명했다.

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어디서 어떻게 이야기가 흘러나갔는지, 사실 손아섭 트레이드설이 이틀전부터 퍼지기 시작했다. 외야 보강을 원하는 수도권팀에 트레이드된다는 구체적 이야기가 나왔고, 때마침 손아섭이 2군 경기에도 뛰지 않으면서 소문은 점점 더 커지기 시작했다.

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처음에는 손아섭도 믿지 않았다. 손아섭은 "어제 저녁에 주변에서 어떻게 그런 소문을 들었는지 모르겠는데, 이런저런 연락이 왔다. 사실 제가 연락받은 게 없었기 때문에 그냥 또 하나의 '썰'이겠거나 생각을 했다"고 회상했다. 그 '썰'은 다음날 아침 현실이 됐다.

퓨처스리그 경기에 뛰지 않은 게 트레이드가 임박했다는 결정적 증거라는데는 부인했다. 손아섭은 "특별한 이유는 없었다. 한화만의 시스템이 있는 것 아닌가. 그 부분에 있어서 사실 선수가 왈가왈부 할 수는 없는 거다. 그리고 한화 2군에 외야수가 많다. 제가 한화 2군에 있으면서 가장 놀랐던 것은 제가 봤을때 우리나라에서 뎁스가 어마어마하게 좋은 팀이다. 실제로 경기를 하면 그냥 다 이기더라. 그러다보니까 선수들이 나눠서 경기를 뛰어야 하는 상황이고, 제가 계속 뛸 수는 없었던 것 같다. 워낙 좋은 외야수들이 많아서 제가 2군에서도 사실 뛰기가 조금 버거웠다"고 인정했다.

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뎁스가 두터운 한화 2군의 젊은 유망주들에게 우선적으로 출전 기회가 가다보니, 현실적으로 손아섭이 뛸 자리가 거의 없었던 셈이다.

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인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com