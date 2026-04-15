9연승 도전! '인생투' 김진욱 상대. LG 선발 명단 떴다 → 박해민 리드오프 출격! 오스틴 DH [잠실 현장]

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 8회말 무사 1,2루 LG 박해민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 박해민을 톱타자로 내세워 9연승에 도전한다.

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LG는 15일 잠실에서 열리는 롯데 자이언츠전 9연승을 노린다.

LG는 박해민(중견수)-문성주(좌익수)-오스틴(지명타자)-문보경(1루수)-오지환(유격수)-구본혁(3루수)-홍창기(우익수)-박동원(포수)-신민재(2루수)로 선발 타순을 짰다.

선발투수는 좌완 아시아쿼터 웰스.

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LG는 코치 엔트리를 변경했다. 송지만 코치가 발가락 골절 수술을 받게 됐다. 김용의 코치가 1루 주루코치로 합류했다.

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LG가 상대할 롯데 선발투수는 좌완 김진욱이다.

김진욱은 최근 기세가 좋다. 직전 등판 8일 부산 KT전 인생투를 펼쳤다. 8이닝 1실점 호투하며 자신감을 100% 충전했다.

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통산 LG전도 훌륭하다. 12경기 28⅓이닝 9실점(8자책) 2승 무패 평균자책점 2.54를 기록했다.

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다만 김진욱은 올해 좌타자와 우타자 상대 피안타율 차이가 크다.

김진욱은 올해 좌타자 피안타율이 3할7푼5리로 높은 반면 우타자 상대로 피안타율 3푼6리에 불과하다.

이날 LG 선발 라인업에 우타자는 오스틴 구본혁 박동원 3명이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com