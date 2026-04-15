[롯데 관전평] 준비됐어 (사직)스쿠발? 물론이지 랄리.

잠실=한동훈 기자

잠실=한동훈 기자

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 2021년 입단동기 투수 김진욱과 포수 손성빈이 다시 한 번 역투를 합작했다.

Advertisement

롯데는 15일 잠실 LG전 2대0으로 승리, 연패를 2경기로 끊었다. 선발투수 김진욱이 포수 손성빈과 배터리 호흡을 맞췄다. 6⅔이닝 무실점 호투했다. 김진욱은 시즌 2승을 신고했다. 평균자책점을 1.86으로 낮췄다. 손성빈은 홈런으로 지원 사격까지 해줬다.

둘은 8일 부산 KT전에도 완승을 함께 일궈냈다. 김진욱이 8이닝 1실점 인생투를 펼쳤다. 손성빈이 선발 마스크를 쓰고 이끌었다. 롯데는 6대1로 이겼다. 7연패를 끊었다. 백업 포수였던 손성빈은 이날부터 계속 주전 포수로 나오고 있다.

김진욱에게는 '사직 스쿠발'이라는 별명이 붙었다. 타릭 스쿠발(디트로이트)은 메이저리그 현존 최강 좌투수다. 그렇다면 손성빈에게도 그에 부합하는 별명이 필요하다. 메이저리그 최강 포수 칼 랄리(시애틀)가 떠오른다.

15일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 주중 3연전 두 번째 경기. 6회말 2사 2루. 실점 위기를 넘긴 롯데 김진욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.15/

15일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 주중 3연전 두 번째 경기. 7회 2사 후 마운드를 내려가는 롯데 선발 김진욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.15/

Advertisement

김진욱과 손성빈은 올해 리그 우승후보로 손꼽히는 KT와 LG를 차례로 격파하며 우연이 아닌 실력임을 입증했다.

Advertisement

먼 길을 돌아왔다. 김진욱은 2021 신인드래프트 전체 1번이다. 손성빈은 1차지명으로 뽑혔다. 2026년이 돼서야 비로소 빛을 보고 있다.

입단 동기이자 친구인만큼 서로 편안하다.

Advertisement

김진욱은 경기 후 수훈선수 인터뷰를 하기 위해 벤치에 자리를 잡았다. 전력분석 자료가 어지럽게 흩어져 있었다. 김진욱은 한쪽으로 치우지 않고 깔끔하게 정리해 갈무리했다.

Advertisement

김진욱은 "(손)성빈이가 혹시 또 볼 수도 있어서"라며 속 깊은 모습을 보여줬다.

김진욱은 "성빈이 관련 인터뷰나 기사가 좋은 게 나오면 항상 보내준다. 보고 힘을 냈으면 좋겠다. 성빈이는 나한테 잘 안 보내준다. 아까도 교체될 때 성빈이가 잘한 거 아니니까 진짜 집중하라고 했다. 알겠다고 미안하다고 했다"며 웃었다.

15일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 김진욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.15/

15일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 주중 3연전 두 번째 경기. 3회 롯데 손성빈이 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 손성빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.15/

15일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 주중 3연전 두 번째 경기. 3회 롯데 손성빈이 솔로홈런을 날렸다. 김태형 감독과 하이파이브를 나누고 있는 손성빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.15/

이 경기 전까지 김진욱은 좌타자와 우타자 상대 피안타율 편차가 컸다. 올해 좌타자 피안타율이 3할7푼5리로 높았던 반면 우타자 상대로 피안타율 3푼6리에 불과했다. LG는 문보경 홍창기 오지환 신민재 문성주 박해민 등 까다로운 좌타자가 즐비한 타선이다. 김진욱과 손성빈이 어떻게 극복할 것인지가 관건이었다.

손성빈은 "(김)진욱이가 워낙 좋은 패스트볼을 가지고 있는데 좌타자 몸쪽에 잘 안 던졌다. 바깥쪽 패턴이 너무 많다 보니까(읽혔다). 그 점을 조금 더 살렸더니 좋은 결과가 따라왔다"고 비결을 살짝 공개했다.

바깥쪽 일변도로 승부하면 대처가 가능하지만 몸쪽을 보여주고 바깥쪽에 변화구를 떨어뜨리면 훨씬 위력적이다.

손성빈은 "이겨서 너무 기쁘다. 다행이다. 진욱이가 비시즌부터 준비를 너무 잘했다. 이제 자기가 가진 재능을 드디어 마운드에서 보여주는 것 같다. 앞으로 더 잘 던지지 않을까 싶다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com