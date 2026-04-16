초호화 LG 마운드, WBC 국대 좌완 2명이 더 온다! → QS+ 아쿼 투수가 불펜행이라니 [잠실 현장]

15일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회 2사 3루. 전민재를 내야땅볼로 처리하며 이닝을 마친 LG 웰스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.15/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 팀 평균자책점 1위 LG 트윈스 마운드가 더 탄탄해진다. 퀄리티스타트 플러스를 달성한 아시아쿼터 웰스가 불펜으로 이동할 정도다.

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염경엽 LG 감독은 16일 잠실 롯데 자이언츠전을 앞두고 복귀 전력에 대한 기대감을 나타냈다. '국대 좌완' 김윤식과 손주영이 차례로 컴백을 예고했다.

LG는 16일까지 15경기 팀 평균자책점 3.56으로 1등이다. 10개 구단 중 3점대 평균자책점은 LG 뿐이다.

웰스가 15일 잠실 롯데전 7이닝 1실점 역투를 펼치고도 선발 한 자리를 장담할 수 없게 됐다.

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김윤식이 오는 21일 병역 의무를 마친다. 부상으로 이탈한 손주영도 캐치볼을 시작했다. 김윤식과 손주영은 모두 월드베이스볼클래식(WBC) 태극마크를 경험한 국가대표 출신. 김윤식은 2023년 손주영은 올해 WBC서 활약했다.

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염 감독은 "손주영은 이제 시작한다. 손주영이 오면 웰스는 롱릴리프도 갈 수 있고 승리조도 할 수 있다"고 밝혔다. 캐치볼과 불펜피칭, 라이브피칭과 퓨처스리그 실전 등판 등 단계를 거치면 늦어도 5월 중에는 1군에서 볼 수 있을 전망이다.

김윤식이 더 빠르다. 김윤식은 2024년 사회복무요원으로 군복무를 시작했다. 염 감독은 "김윤식이 21일 소집해제다. 그날 바로 1군에 등록할 수 있도록 준비하는게 목표"라고 기대했다.

15일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 LG 웰스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.15/

스포츠조선DB

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웰스의 활용폭이 상당히 넓어졌다. 염 감독은 "롱릴리프도 되고 승리조도 할 수 있다. 선발이 빨리 무너졌을 때 카드가 생겼다. 선발이 조금 안 좋으면 빨리 바꿀 수 있는 카드를 쥐고 있는 것과 아닌 것은 차이가 크다"고 진단했다.

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불펜 소모를 방지하고 소위 '버리는 경기'가 줄어든다.

염 감독은 "불펜 과부하를 막을 수 있다. 선발투수를 빨리 못 바꾸는 이유가 과부하 때문이다. 144경기를 하다보면 그런 카드를 쥐고 있으면 빠르게 움직일 수 있다. (김)윤식이나 웰스가 중간으로 갔을 때 우리가 생각했던 불펜의 뎁스가 제대로 강해지는 시기"라고 예고했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com