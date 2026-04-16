[롯데 관전평] 유강남 때문이 아니다

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 유강남이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 8회 솔로홈런을 날리고 유강남과 세리머니를 펼치고 있는 롯데 전준우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.28/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 공교롭다. 포수가 유강남으로 바뀌고 롯데가 4점을 잃었다. 포수탓을 하기 딱 좋다. 하지만 이미 5회까지 3점을 준 상황.

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롯데는 16일 잠실 LG전 4대7로 졌다. 3-3으로 맞선 6회말 2실점이 뼈아팠다. 3-5로 뒤진 7회말 2실점으로 승부가 크게 기울었다.

롯데는 6회말 수비에 들어가며 투수를 최이준으로 교체했다. 선발투수 로드리게스가 5회에 이미 93개나 던졌다.

최이준은 첫 타자 천성호에게 볼넷을 줬다. 처음 공 3개가 연달아 볼로 들어갔다. 불리한 카운트에서 승부가 제대로 이루어지지 않았다. 홍창기에게 삼진을 빼앗았지만 박동원에게 3-유간 깊숙한 타구를 줬다. 내야안타로 1, 2루. 신민재를 내야 뜬공으로 잡아 흐름을 끊었다.

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최이준은 박해민에게 다시 볼넷을 주면서 만루 위기에 몰렸다. 최근 절정의 타격감을 보이는 문성주와 물러설 곳 없는 승부. 안타를 맞고 2점을 잃었다.

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최이준은 후속 오스틴을 상대로 피치클락 시간초과로 볼 하나를 빼앗기며 볼넷을 허용했다.

볼넷이 유강남 탓은 아니다. 도루도 현대 야구에서는 투수 책임을 절반 이상으로 본다.

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7회말은 오지환의 개인기에 완벽하게 당했다. 오지환이 기습번트 안타로 출루하고 2루 도루까지 성공시켰다.

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1군 경험이 많지 않은 프로 3년차 투수 박준우가 주자 견제에 소홀했다. 오지환이 박준우의 투구폼을 완전히 빼앗았다. 스타트를 끊는 순간 2루에서 세이프가 확실한 타이밍이었다.

유강남의 2루 송구가 높기도 했다. 하지만 정확했다 하더라도 오지환의 베이스 터치 실수가 나오지 않는다면 아웃은 어려울 정도로 오지환이 넉넉하게 도착했다. 이후 홍창기 몸에 맞는 공이나 2루 땅볼로 인한 실점 상황도 포수 통제 밖이었다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 유강남이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 유강남이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

실점한 투수 최이준 박준우는 모두 통산 홀드가 1개다. 초접전 상황에 익숙한 투수들이 아니다.

최근 손성빈이 주전 마스크를 쓰면서 유강남을 향한 비난 수위가 높아지고 있다. 타팀 선수들까지 느낄 정도이니 롯데 선수단이 모를리 없다.

김태형 롯데 감독은 말을 빙빙 돌리는 스타일이 아니다. 손성빈이 안방에 안고 나서 롯데 마운드가 안정된 인과관계가 진짜 있느냐는 질문에 김 감독은 말을 아낀다.

시즌은 길다. 손성빈은 차세대 롯데 안방을 책임질 대형 포수 유망주다. 하지만 아직 유강남이 롯데해서 해줘야 할 역할이 많이 남았다. 손성빈이 끝까지 주전 포수로 시즌을 소화하기는 어렵다. 롯데는 유강남을 결국 살려서 써야 한다. 소위 '억까'로 유강남이 다치면 롯데만 손해다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com