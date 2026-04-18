정해영, 영점 잡았다…이범호 감독 ""오늘 잘 던졌다는 보고받아→심리 안정되면 부를 것"

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 마무리 정해영이 9회 강판되고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 퓨처스리그(2군)에서 구위를 조율 중인 KIA 타이거즈 '클로저' 정해영의 콜업 시점에 시선이 쏠리고 있다.

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극심한 부진 끝에 2군으로 내려갔던 정해영이 영점을 잡아가고 있다. 정해영은 18일 함평야구장에서 열린 두산 베어스와의 퓨처스리그 경기에 선발 등판해 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점으로 호투했다. 직구 최고 구속은 149㎞까지 찍혔다. 직구 8개, 슬라이더 1개, 포크볼 4개 등 총 13개의 공을 던졌다.

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 정해영이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

이 감독은 정해영의 상태에 대해 "오늘 잘 던졌다는 보고를 받았다. 스피드도 149㎞까지 나왔고, 투구 폼이나 투구 템포에 주저함이 없이 바로바로 던졌다고 하더라. 좋은 보고를 받았다"며 흡족해했다. 이어 "퓨처스에서 한 번 더 던지는 것을 보고 어떻게 할지 판단하겠다"고 덧붙였다.

수장이 생각하는 복귀의 제1 조건은 구위가 아닌 '심리적 안정'이다. 이 감독은 "마무리라는 자리는 어느 팀이든 굉장히 부담스러운 보직이다. 지금은 구위적인 부분보다 심리적인 안정이 먼저"라며 "부담감 없이 마운드에 오를 수 있는 심리 상태가 완성되면 그때 데려와서 써야 한다고 생각한다"고 강조했다.

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 정해영이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com