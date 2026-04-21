박진만 삼성 감독도 따끔한 조언 → "원태인 정도 스타면 감정 억제해야, 에이스가 그런 표현 부적절" [대구 현장]

경기 중 격한 감정 표출로 논란에 휩싸인 삼성 원태인이 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐질 SSG와의 경기에 앞서 입장을 밝혔다. 취재진 앞에 선 원태인의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

경기 중 격한 감정 표출로 논란에 휩싸인 삼성 원태인이 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐질 SSG와의 경기에 앞서 입장을 밝혔다. 취재진 앞에 선 원태인의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 에이스 원태인이 욕설 소동을 일으켰다. 박진만 삼성 감독도 참았어야 한다고 따끔하게 충고했다.

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박 감독은 21일 대구 SSG 랜더스전을 앞두고 원태인이 에이스 위상에 맞지 않는 언행을 노출했다고 꼬집었다.

원태인은 19일 대구 LG전 선발 등판했다. 4회초 실점 장면에서 감정이 폭발했다. 원태인이 표출한 불만의 대상이 내야수 류지혁인 것처럼 보였다.

원태인은 류지혁보다 7년 후배다. 선배에게 할 행동은 아니라는 시각이 지배적이었다.

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강민호가 진화에 나서려다가 일을 키웠다. 강민호는 SNS에 '태인이가 보인 행동은 LG 3루 베이스 코치의 모션이 너무 커서 집중에 방해되는 부분을 류지혁에게 하소연하는 과정에서 나온 모습이었다. 저희 삼성 라이온즈에는 버릇없는 후배는 단 한 명도 없다'고 적었다. LG까지 끌어들이면서 사태가 확산된 것.

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결국 원태인이 21일 공개 사과했다. 원태인은 "부상 복귀 후 너무나도 잘하고 싶은 마음이 컸다. 팀에 보탬이 되고자하는 마음이 너무나도 컸다. 그냘 경기가 잘 풀리지 않았다. 나에게 너무 예민해져 있었던 상황이었다"며 자신을 향한 분노였다고 해명했다.

강민호의 주장과 중계 영상을 보면 정수성 LG 코치를 향한 것이 아니냐는 오해가 충분히 가능하다. 원태인도 이를 인정했다. 원태인은 자신이 오해의 소지가 있는 행동을 한 것이 맞다며 정 코치에게 직접 사과했다. 정 코치는 "야구장에서 서로 이기려고 하다 보면 어떤 상황이든 행동이든 나올 수 있다"며 원태인의 사과를 흔쾌히 받아줬다.

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박 감독은 그래도 원태인이 자제력을 키워야 한다고 진단했다.

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"원태인 정도의 스타 선수라면 그런 감정이나 멘탈적인 부분은 억제를 했어야 한다. 우리 삼성의 에이스 선수가 그런 표현을 했다는 자체가 부적절하고 경솔했다. 본인도 이번 일을 계기로 더 생각도 많이 했을 것이고 성숙해졌을 것이라고 생각한다."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com