조병현 44구 역투+박성한 44년 대기록 SSG, '원태인 소동' 삼성 1위 압수! → 연장 접전 끝에 5-4 승리 [대구 현장]

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 연장 10회초 2사 2루 박성한이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 1회초 SSG 박성한이 안타를 치고 있다. 박성한은 이 안타로 개막 19경기 연속 안타, KBO리그 신기록을 작성했다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 연장 10회초 2사 2루 박성한이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 삼성 라이온즈를 선두에서 끌어내렸다.

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SSG는 21일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 삼성과 경기에서 연장 혈투 끝에 5대4로 승리했다. 박성한이 44년 묵은 '개막전 이후 연속 경기 안타' 신기록을 세웠다. 박성한은 4타수 3안타로 연장 결승타 주인공으로 등극하기도 했다. 조병현은 9회부터 10회 2사까지 44구 역투했다. 삼성은 단독 선두에서 내려왔다.

삼성은 19일 대구 LG전 원태인이 격한 감정을 표출하며 논란에 휘말렸다. 원태인은 이날 SSG전을 앞두고 공개 사과를 했다.

SSG가 기분 좋게 출발했다. 1회초 박성한이 리드오프 안타를 치면서 대기록에 성공했다. 박성한은 개막전부터 19경기 연속 안타를 기록했다. 프로 원년 1982년 당시 롯데 자이언츠 김용희의 18경기가 종전 최다였다.

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선취점은 삼성이 뽑았다. 2회말 1사 3루에서 강민호가 우중간 적시 2루타를 터뜨렸다. 강민호는 3루까지 뛰다가 아웃됐다. 2루타로 공식 기록되면서 또 대기록이 나왔다. 강민호는 KBO리그 역대 10번째 400 2루타 고지를 밟았다.

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SSG가 바로 따라갔다. 3회초 2사 만루 삼성 3루수 전병우의 실책을 틈타 득점했다.

3회말 삼성이 3-1로 달아나자 4회초 SSG가 3-3으로 따라왔다.

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삼성은 박승규의 솔로 홈런과 디아즈의 적시타를 엮어 2점을 냈다. SSG는 1사 만루서 밀어내기 볼넷 이후 박성한의 희생플라이로 균형을 맞췄다.

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 조병현이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 1회초 SSG 박성한이 안타를 치고 디아즈의 인사를 받고 있다. 박성한은 이 안타로 개막 19경기 연속 안타, KBO리그 신기록을 작성했다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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삼성이 5회말 리드를 되찾았지만 SSG가 7회초 또 따라왔다.

1사 1, 2루서 삼성 류지혁이 적시타를 뽑았다. SSG의 7회초 2사 2루에서 에레디아가 우중간을 갈라 타점을 올렸다.

SSG는 9회초 역전 찬스를 놓쳤다. 볼넷 2개와 몸에 맞는 공 1개를 엮어 베이스를 꽉 채웠다. 2사 만루 김성욱 타석에 대타 김재환 카드를 꺼냈다. 삼성은 투수 김재윤을 미야지로 교체했다. 김재환이 삼구삼진으로 물러났다.

SSG가 9회말 바로 마무리 조병현을 투입하면서 승부는 연장으로 흘렀다. 삼성 중심타선 김지찬 최형우 디아즈가 조병현을 만나 삼자범퇴 침묵했다.

10회초 결국 SSG가 역전했다. 박성한이 주인공으로 등극했다. 박성한은 2사 2루에 중전 적시타를 터뜨렸다.

삼성에게도 마지막 기회가 찾아왔다. 9회부터 던진 조병현이 아웃카운트 1개를 남기고 흔들렸다. 10회말 2사 1루에서 강민호 김헌곤이 연속 볼넷을 골랐다. SSG는 2사 만루에서 전영준으로 투수를 바꿨다. 전영준이 박승규를 내야 뜬공으로 잡아 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com