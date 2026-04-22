삼성 또또또 부상이라니! 이재현이 사라졌다 → "연습량이 너무 많아서..." 박진만 감독 탄식 [대구 현장]

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 3회말 공격 후 삼성 이재현이 교체되고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 3회말 공격 후 삼성 이재현이 교체되고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 김성윤 김영웅 구자욱에 이어 이재현까지 다쳤다. 삼성 라이온즈가 시즌 초반 거대한 부상 암초를 만났다.

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박진만 삼성 감독은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 SSG 랜더스전 선발 라인업에서 주전 유격수 이재현을 제외했다. 이재현은 21일 경기 도중 허리에 이상을 느껴 교체됐다.

안타깝게도 연습량을 너무 많이 늘린 탓이다.

박 감독은 "시범경기 때 타격감이 좋았는데 개막하고 나서 좀 떨어졌다. 그러다 보니까 연습량을 개인적으로 늘렸다. 본인이 실내에서도 타격 훈련을 더 많이 했다. 거기서 무리가 온 것 같다"고 걱정했다.

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몸통을 회전하는 동작을 반복하다가 허리에 충격이 쌓인 모양이다.

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일단은 지켜볼 예정이다. 1군 엔트리에는 남겼다.

박 감독은 "영상 촬영 결과 큰 이상은 나타나지 않았다. 염증 정도라고 한다. 며칠 경과를 지켜봐야 될 것 같다"고 말을 아꼈다.

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이해승과 양우현이 유격수 대체 요원이다. 이날은 이해승이 먼저 기회를 받았다. 9번타자 유격수로 선발 명단에 이름을 올렸다.

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박 감독은 "타격은 양우현이 수비는 이해승이 조금 우위에 있다고 볼 수 있다. 오늘은 선발투수가 후라도라서 수비에 비중을 두기 위해 이해승이 출전한다"고 설명했다.

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 8회말 1사 1,2루 삼성 이해승이 3점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.23/

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 양우현이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 타격을 하는 삼성 이재현. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.23/

이해승과 양우현은 2019 신인드래프트 동기다. 둘 모두 군필이다. 이해승은 8라운드 72순위에 뽑힌 우투우타 유격수다. 양우현은 3라운드 22번에 지명된 우투좌타다.

이들에게는 찬스다. 3루수 김영웅이 빠지면서 전병우가 존재감을 내뿜었다. 전병우는 13경기 타율 3할9푼5리 맹타를 휘두르며 3루에 긴장감을 불어넣었다.

박 감독은 "새로운 선수가 기존 선수들보다 좋은 결과를 내면 그만큼 앞으로 장기 레이스에서 선수층이 더 탄탄해진다는 이야기다. 대체 선수들이 또 좋은 활약을 해줬으면 좋겠다"고 기대했다.

부상 선수들이 다 돌아오려면 5월은 돼야 한다. 박 감독은 "특별한 새소식은 없다. 기존에 말씀드린 것처럼 (김)성윤이는 4월 말이고 다른 선수들은 5월을 보고 있다"며 입맛을 다셨다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com