"진짜로 진심으로 미안했어요. 스파이크도 신지 마!" → 멀티이닝이 중죄도 아니고.. 사령탑은 왜 거듭 고마워했을까 [대구 현장]

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG가 5대4로 승리했다. 이숭용 감독이 박성한에게 개막 19경기 연속 안타 신기록을 축하하는 꽃다발을 전하며 포옹하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 조병현이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "어제는 진짜로 진심으로 미안했어요."

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이숭용 SSG 랜더스 감독이 마무리투수 조병현에게 거듭 고마워하며 또 사과했다. 경기 상황 상 예상보다 길게 던져야 했기 때문이다.

이 감독은 22일 대구 삼성 라이온즈전을 앞두고 전날 조병현 교체 상황을 돌아봤다. 조병현은 9회말부터 올라와 1⅔이닝 44구를 던졌다.

10회초에 SSG가 5-4로 앞서가는 점수를 뽑으면서 조병현이 승리를 지키기 위해 10회말에도 등판했다. 조병현은 2사 1루에서 강민호 김헌곤에게 연속 볼넷을 내줬다. 2사 만루에 몰리자 전영준이 구원 등판했다. 박승규를 1루 뜬공으로 잡아 경기를 끝냈다.

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투구수가 평소보다 많긴 했지만 그리 드문 장면은 아니다.

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9회 동점 상황에 마무리투수 출격은 교과서적인 운영이다. 마무리는 보통 1이닝을 던지는데 연장으로 흘러가면 10회까지 책임지는 경우가 대부분이다.

이 감독은 조병현이 꾸준하게 롱런하길 바라는 마음으로 최대한 보호하면서 기용하고 있다.

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이 감독은 "사실 10회초에 점수가 안 났으면 교체였다. 투수코치하고 상의했다. '가시죠'라는 의견을 받아들였다. 웬만하면 그렇게 안 쓰려고 노력을 많이 하고 또 그렇게 생각하는데 어제는 그렇게 됐다"고 돌아봤다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. SSG 조병현이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG가 5대4로 승리했다. 이숭용 감독이 박성한에게 개막 19경기 연속 안타 신기록을 축하하는 꽃다발을 들고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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이미 필승조를 거의 소진한 상황. 5회부터 이로운 문승원 노경은 김민이 차례로 나왔다.

이 감독은 "이 경기 지면 데미지가 컸다. 소모를 피할 수 없다면 총력전을 해서 이겨야겠다고 생각했다. 마무리를 이렇게 쓰고 또 아웃카운트 하나 남기고 교체하게 돼서 미안했다"고 고백했다.

조병현은 이제 풀타임 마무리 2년차다. 앞날이 창창하다. 지난해 30세이브를 수확했다. 올 시즌은 7경기 1승 3세이브 평균자책점 0.00이다.

이 감독은 "기존에 우리 팀이 마무리가 계속 바뀌었다. 제가 감독이 되면서 병현이라는 친구를 발견을 해냈고 마무리로 자리를 잡았다. 앞으로 10년 15년은 할 선수다. 최대한 관리를 해 주는 게 맞다고 생각한다. 그래야 제가 없더라도 우리 팀은 계속 나아갈 수 있다. 리그 전체로 봐도 조병현이란 마무리의 등장은 최고의 수확"이라고 자부심을 나타냈다.

조병현은 21일 '초과근무' 덕분에 이틀 휴식이다. 이 감독은 "스파이크도 신지 말라고 했다"며 웃었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com