"누군가는 혈을 뚫어줘야한다"…4번타자를 또 바꿔? "이겨야지, 뚝심만 가지고 될일 아냐"

NC다이노스 이호준 감독. 스포츠조선DB

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 고정된 선발 라인업을 원하던 NC 다이노스 이호준 감독의 기대는 깨졌다.

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지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 NC와 키움 히어로즈의 경기에서 NC의 선발 라인업은 김주원(유격수)-오영수(지명타자)-박민우(2루수)-맷 데이비슨(1루수)-박건우(우익수)-이우성(좌익수)-서호철(3루수)-김형준(포수)-천재환(중견수)이었다.

하지만 22일 키움전에서는 김주원, 박민우, 데이비슨, 서호철을 제외하고는 바뀌었다. 반 이상이 변경된 것. 이날 NC는 김주원(유격수)-최정원(중견수)-박민우(2루수)-박건우(지명타자)-이우성(좌익수)-맷 데이비슨(1루수)-서호철(3루수)-한석현(우익수)-안중열(포수)을 선발로 내세웠다.

NC다이노스 김주원. 스포츠조선DB

이호준 감독은 이날 경기에 앞서 "어제(21일) 앞 타순을 고정으로 쓰고 싶다는 얘기를 했었는데 안됐다. 4번 타자를 한 경기만에 바꿨다. 나고 바꾸기 싫은데 게임은 이겨야 한다. 내 뚝심 가지고 될 일이 아니다"라며 "무작정 그렇게 하기에는 팀에 너무 힘들고 나름 전략적으로 내야한다. 사실 매일 이렇게 바꾸는 것도 조금 힘들다"고 아쉬움을 드러냈다.

NC다이노스 오영수. 스포츠조선DB

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21일 2번으로 나섰지만 2타수 무안타 2삼진으로 물러난 오영수에 대해선 "어제 문을 좀 열어줬으면 좋겠다는 마음이었는데 잘 안됐다. 대타로 나가면 잘하는데 이번에 본인이 '뭔가 해야겠다'는 생각이 강했던 것 같다"며 "방망이 한 번도 안돌리고 삼진을 당하고 돌아오더라. 원래 공격적인 타자인데 아쉽다. 너무 잘하려고 해서 부담을 느끼는 것 같다"고 말했다.

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"뭔가 안정된 게 필요할 것 같다. 우리 타순이 이렇게 득점이 안나오는 이유가 안정감이 안 생겨서 일수도 있다"고 말한 이 감독은 "우리 1, 4번이 타율이 바닥이다. 극복이 되면 좋겠는데 해결이 안되니까 타순을 변경하는데 점수가 안나오니까 전체적으로 침체되는 것 같다"며 "선수들도 답답할 것 갔다. 좀 활로가 생겨야하는데 누군가 튀어나와주고 했으면 좋겠다는 바람이 있다"고 전했다.

NC다이노스 오영수. 스포츠조선DB

이어 이 감독은 "계속 게임에 지고 득점이 안 나니까 더 무거워진다. 마음도 무거워지고 자신감도 좀 떨어지고 그런 것 같다"며 "특별하게 기술적으로 문제가 있기보다는 여러 가지 요인이 있다. 멘탈 쪽으로 선수들이 득점이 안 나오고 이러다 보니까 너무 더 집중하려고 하다보니 안풀리는 것도 있는 것 같다"고 말했다.

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덧붙여 이 감독은 "선수들의 부담감이 엄청난 것 같다. 타석에서부터 선수들이 자신감이 좀 떨어진다는 걸 느끼고 텐션도 좀 떨어지는게 느껴진다. 자꾸 득점권에서 점수가 안 나오니까, 혈이 안 뚫리니까 지금 선수들이 더 그런 것 같다"며 "이럴 때는 터지는 선수가 하나 나와야한다. 그래서 우리도 타순도 이렇게 저렇게 해보고 새로운 선수도 내보내보고 그런 방법을 쓰고 있다"고 답답한 심경을 전했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com