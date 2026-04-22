"선수 본인도 마음고생 심했을 것"…결승타 치기까지 묵묵히 버텨준 캡틴에 감독도 "묵묵한 헌신, 고맙다"

사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "주장이고 경험 있는 선수라 본인도 가슴이 많이 아팠을 겁니다. 내색하지 않고 묵묵히 버텨준 것이 너무 고맙네요."

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키움 히어로즈 설종진 감독의 목소리에는 미안함과 고마움, 그리고 애틋함이 교차했다. 팀의 리더임에도 주전 경쟁에서 밀려 벤치를 지켜야 했던 '캡틴'이 결정적인 순간 제 몫을 해내자, 수장은 비로소 참아왔던 진심을 꺼내 보였다.

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설종진 감독은 22일 서울 고척스카이돔에서 열리는 NC 다이노스와의 홈 경기에 앞서 전날 결승타의 주인공 임지열에 대해 언급했다.

임지열은 21일 NC전에서 선발 명단에 제외됐으나, 3회 부상으로 빠진 이주형을 대신해 대주자로 투입됐다. 그리고 1-1로 팽팽하던 7회말, 1사 1루 상황에서 상대 좌완 김영규의 포크볼을 공략해 우익수 방면 결승 적시 2루타를 터뜨렸다. 팀의 2대1 승리를 이끈 천금 같은 한 방이었다.

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설 감독은 "어제 정말 큰 타구를 만들어냈는데, 이 활약이 반등의 계기가 됐으면 좋겠다"며 "캡틴으로서 스타팅에 자주 나가지 못해 마음고생이 심했을 텐데, 팀을 위해 묵묵히 헌신해 준 것에 대해 감독으로서 너무 감사하고 고맙게 생각한다"고 전했다.

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임지열은 지난해 11개의 홈런을 때려내며 타선의 한 축을 담당했지만, 올 시즌에는 치열한 외야 경쟁 속에 출전 기회가 제한적이었다. 하지만 그는 좌절하는 대신 '준비'를 선택했다.

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결승타를 친 후에도 임지열은 자신보다 동료를 먼저 챙겼다. 그는 "팀이 이기는 데 일조해 기쁘다"면서도 "1루 주자였던 (김)지석이가 끝까지 좋은 베이스러닝을 해준 덕분에 타점이 될 수 있었다. 고맙다는 말을 전하고 싶다"며 공을 후배에게 돌렸다.

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이어 "기회가 많지 않은 상황에서 내가 팀에 기여할 수 있는 게 무엇일까를 많이 고민했다"며 "결국 내가 할 수 있는 일에 최선을 다하자는 마음으로 타석에 들어선 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 담담하게 소회를 밝혔다.

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설종진 감독은 이번 결승타가 단순히 1승 이상의 가치가 있다고 믿는다. 설 감독은 "그 결승타를 계기로 한 번 더 성장할 수 있는 선수가 되길 바랄 뿐"이라며 임지열의 부활에 강한 힘을 실어줬다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com