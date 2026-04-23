울고 싶어라! 3연패 삼성 또 악재다 → 이재현 결국 1군 말소. 주전 줄부상 [대구 현장]

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 3회말 공격 후 삼성 이재현이 교체되고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 3연패에 빠진 삼성 라이온즈가 또 악재를 만났다. 주전 유격수 이재현이 부상으로 1군에서 빠졌다.

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삼성은 23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 SSG 랜더스와 경기에 앞서 이재현을 1군 말소했다. 이재현은 21일 경기 도중 허리에 이상을 느껴 교체된 후 22일 결장했다.

삼성은 이재현 함수호를 2군으로 내리고 류승민 심재훈을 콜업했다.

삼성은 이재현을 일단 1군 엔트리에 남겨놓고 경과를 지켜볼 계획이었다. 하루 만에 계획이 바뀌었다.

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삼성은 이미 김성윤 김영웅 구자욱 등 주축 야수들이 줄부상으로 신음하고 있다. 이재현까지 이탈하면서 부상병동으로 전락했다.

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주전 유격수는 이해승과 양우현이 돌아가면서 커버할 전망이다.

삼성은 박승규(우익수)-김지찬(중견수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-전병우(3루수)-강민호(포수)-김헌곤(좌익수)-양우현(유격수)로 선발 타순을 꾸렸다.

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선발투수는 오러클린.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com