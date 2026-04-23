선발 잘해주니 방망이가 말썽 → 만신창이 삼성 타선, 3점 내기가 어렵다 [대구 현장]

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG가 8대2로 승리하며 3연승을 달렸다. 4연패에 빠진 삼성 선수들이 팬들에게 인사하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG가 8대2로 승리하며 3연승을 달렸다. 팬들에게 인사하는 SSG 선수들, 박수를 보내는 팬들과 경기장을 빠져나가는 삼성 팬들이 대조를 이루고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG가 8대2로 승리하며 3연승을 달렸다. 패배에 아쉬운 발걸음을 옮기는 삼성 오러클린의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 오러클린이 더그아웃에서 경기를 지켜보고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.23/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 선발투수가 잘해주니 이제 타선이 말썽이다. 주전 야수들이 줄부상으로 이탈하면서 공격력이 크게 감소했다.

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삼성은 23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 SSG 랜더스와 경기에 2대8로 역전패를 당했다. 삼성은 주중 3연전을 내리 패했다. 총 4연패다.

삼성은 2-1로 앞선 9회초 무려 7점을 잃었다.

삼성은 22일 경기도 9회초에 역전패를 당했다. 2-1로 앞선 9회초에 2점을 빼앗기며 2대8으로 졌다.

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이틀 연속 같은 패턴이다.

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불펜 붕괴를 탓하자니 그전에 추가점을 뽑지 못한 타선 책임도 크다.

이번 SSG전에 얻은 2점도 행운이 겹쳤다.

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삼성은 4회말 선취점을 냈다. 2사 후 류지혁이 좌중간 안타를 쳤다. 전병우가 우전 안타를 쳤다. SSG 우익수 채현우가 다이빙캐치를 시도하다가 공이 뒤로 빠졌다. 그 덕분에 류지혁이 2루 3루를 돌아 홈까지 들어왔다.

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5회에도 운이 따랐다. 1사 후 박승규가 좌전 안타 출루했다. 김지찬이 보내기번트를 댔는데 1루 송구 실책이 나왔다. 1사 1, 3루에서 1루 견제구 실책이 이어졌다. 박승규가 홈에 무혈입성했다.

외국인투수 후라도와 오러클린이 확실한 원투펀치 역할을 해줬는데도 승리를 못 챙겨서 더 뼈아프다.

후라도는 22일 7이닝 1실점 역투했다. 승리투수 요건을 갖추고 내려갔다.

오러클린도 23일 6이닝 1실점으로 자기 역할을 다 했다.

그러나 타선이 이틀 연속 2점에 그쳤다. 4연패 기간 8점이다. 한 경기 평균 2점이다.

삼성은 구자욱을 필두로 핵심 타자들이 줄줄이 다쳤다. 김성윤 김영웅 이재현이 전열에서 이탈한 상태다. 그나마 김성윤이 4월 말에 돌아오지만 구자욱 이재현 김영웅은 언제 돌아올지 오리무중이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com