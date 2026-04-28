김하성 깜짝 속보! 더블A 콜럼버스서 '재활 시작'→메이저리그 복귀 '초읽기'…'빙판길 꽈당' 힘줄 파열 부상서 회복

애틀랜타 브레이브스 산하 더블A 콜럼버스 클링스톤스에 합류한 김하성. 사진=콜럼버스 클링스톤스

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성이 재활 경기에 나설 것으로 보인다. 애틀랜타 브레이브스 주전 유격수로 복귀하기 위한 첫 번째 단계를 밟는 것이다. 김하성은 애틀랜타 산하 마이너리그 팀인 더블A 콜럼버스 클링스톤스에서 재활 경기를 시작할 예정이다.

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클링스톤스는 28일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 이날 김하성이 재활을 위해 팀에 합류했다고 발표했다. 이는 해당 구단 역사상 첫 메이저리그 재활 배정 사례다. 김하성은 오는 29일부터 시작하는 클링스톤스와 몽고메리 비스킷츠의 시리즈에 출전할 가능성이 있다.

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애틀랜타는 김하성이 빠르고 안전하게 메이저리그에 복귀하길 바라고 있다. 김하성이 완벽하게 복귀한다면, 구단은 그의 대체자였던 마우리시오 두본의 유틸리티 능력을 극대화할 수 있다. 실제로 시즌 초반 월트 와이스 애틀랜타 감독은 필요에 따라 두본을 다양한 포지션에서 기용하며 가능성을 보여줬다. 김하성의 복귀는 애틀랜타에게 큰 힘이 될 전망이지만, 공백 기간이 길었던 만큼 재활 기간도 길어질 수 있다. 머피 역시 마이너리그에서 충분한 시간을 들여 컨디션을 끌어올리고 있기 때문에 두 선수를 모두 5월 중순 이후에야 볼 수 있을 것으로 예상된다. 김하성까지 가세하며 현재 애틀랜타에는 메이저리그 복귀를 위해 재활 중인 선수가 세 명으로 늘어났다. 이들은 모두 팀에 상당한 영향을 줄 수 있는 자원들이다.

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배터리 파워는 '애틀랜타의 포수 머피와 선발 투수 스펜서 스트라이더는 재활 경기 출전을 위해 마이너리그에서 몸 상태를 끌어올리는 데 집중해 왔다'며 '스트라이더가 머피보다 복귀에 더 가까운 상황이며, 여기에 더해 김하성까지 부상 복귀를 위한 과정을 밟는다'고 보도했다.

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김하성은 지난 1월 빙판길에서 미끄러지며 오른손 중지 힘줄이 파열되는 부상을 당했다. 이 사고로 그는 오프시즌과 스프링 트레이닝, 그리고 정규시즌 한 달을 통째로 날려야 했다. 다행히 그는 빠르게 회복하면서 복귀에 가까워졌고, 애틀랜타는 그를 재활 경기에 보내기로 결정했다.

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김하성은 2025시즌 막판 탬파베이 레이스에서 웨이버 공시되며 애틀랜타에 합류했다. 이후 타율 0.253 출루율 0.316 장타율 0.368, 3홈런을 기록했다. 이는 그의 통상적인 공격 생산성에는 다소 못 미치는 수치였다. 하지만 애틀랜타는 김하성의 가치를 믿고 오프시즌 동안 1년 2000만달러(약 295억원) 계약을 체결하며 그를 잔류시켰다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com