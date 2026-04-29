'흙범벅 유니폼' 악바리 김성윤 귀환...호수비→헤드퍼스트→결승타 '원맨쇼' [잠실 현장]

8회말 2사 만루 두산 양석환 타구를 삼성 우익수 김성윤이 처리한 뒤 미소 짓고 있다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 부상에서 돌아온 삼성 김성윤이 이를 악물고 3루를 향해 몸을 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 흙으로 범벅된 유니폼이 모든 걸 말해줬다. 돌아온 악바리 김성윤이 연패에 빠져 있던 삼성을 구했다.

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28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 3주 만에 1군에 복귀한 김성윤은 공수에서 몸을 아끼지 않는 플레이로 팀 7연패 탈출의 중심에 섰다.

경기 시작부터 존재감이 달랐다. 1회 1사 1루 두산 박준순의 안타성 타구를 향해 전력 질주한 김성윤은 몸을 던져 타구를 걷어냈다. 실점으로 이어질 수 있었던 타구를 지워낸 결정적인 호수비였다. 우익수 김성윤은 복귀전 첫 이닝부터 분위기를 바꿨다.

타석에서도 거침없었다. 3주 만의 1군 첫 타석 결과는 뜬공이었지만 타이밍은 정확했다. 자신감 있는 스윙으로 감각이 살아 있음을 알렸다.

첫 타석 결과는 뜬공이었지만 김성윤은 잘 맞은 타이밍에 미소 지었다.

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첫 타석 뜬공에도 미소 지었던 김성윤. 자신감 넘쳤던 이유는 4회 타석에서 결과로 증명했다. 0-0 팽팽한 흐름 속 선두 타자로 나선 김성윤은 끈질긴 승부 끝에 볼넷을 골라냈다. 그리고 곧바로 상대 배터리를 흔들었다. 최형우의 장타가 나오자 주저하지 않고 3루까지 내달렸다. 헤드퍼스트 슬라이딩. 이를 악문 질주였다.

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그 한 번의 전력 질주가 선취점으로 이어졌다. 무사 2,3루 디아즈의 희생타 때 여유 있게 홈을 밟은 김성윤은 두 팔을 번쩍 들어 올렸다. 가라앉아 있던 삼성 더그아웃 분위기가 단숨에 뜨겁게 달궜다.

악바리 김성윤이 투지 넘치는 플레이로 선취점을 올리자 삼성 더그아웃 분위기도 뜨거워졌다.

김성윤의 기세는 멈추지 않았다. 5회에는 직접 해결사로 나섰다. 2사 1루, 곽빈의 커터를 밀어쳐 잠실 가장 깊은 코스로 보냈다. 좌익수 김민석이 몸을 날렸지만 닿지 않았다. 1타점 적시타. 2루에 안착한 김성윤은 포효했다.

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부상에서 복귀한 김성윤. 수비, 주루, 타격. 모든 게 완벽했다. 복귀 첫 경기라고는 믿기 어려운 집중력이었다. 악바리 김성윤 복귀에 더그아웃 분위기도 달라졌다. 무표정하던 박진만 감독은 김성윤과 하이파이브를 나누며 미소 지었고 선수단 분위기도 덩달아 살아났다.

박진만 감독도 돌아온 악바리 김성윤을 반겼다.

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선발 후라도가 7이닝 무실점 호투를 펼쳤지만, 경기 후반 불펜 총력전에도 삼성은 리드를 지키지 못했다. 불펜 투수들이 무너지며 3-0 리드를 지키지 못하고 9회말 동점을 허용했다. 어렵게 만든 7연패 탈출 흐름도 한순간에 무너졌다.

9회말 동점 허용 후 급격히 식어버린 삼성 더그아웃 분위기. 연장 10회 승부처에서 김성윤의 방망이가 다시 한번 번쩍였다. 1사 2루 두산 좌완 이병헌의 슬라이더를 잡아당겨 역전 적시타를 터뜨린 뒤 김성윤은 포효했다. 흙투성이 유니폼, 연장 10회까지 온몸을 던진 김성윤의 투지가 만든 결승타였다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회말 2사 만루 두산 양석환 타구를 삼성 우익수 김성윤이 처리한 뒤 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

이날 김성윤은 단순히 잘 친 선수가 아니었다. 몸을 아끼지 않는 투지 넘치는 플레이로 팀 사기를 끌어 올렸다. 불펜이 무너지며 연장전에 접어든 순간에도 김성윤은 집중력을 잃지 않고 결국 경기를 뒤집었다.

부상으로 자리를 비웠던 3주. 삼성에 가장 필요했던 건 끝까지 포기하지 않는 악바리 근성이었다.

3주 만에 돌아온 김성윤은 과감하게 배트를 돌렸다.

부상 악몽 따위는 없었다. 김성윤은 투지 넘치는 플레이를 펼쳤다.

3루에 이어 홈에서도 과감한 헤드퍼스트 슬라이딩.

흙으로 범벅된 유니폼 김성윤의 악바리 근성.