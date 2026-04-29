LG는 맞고 졌으니 덜 억울하다...SSG는 하얗게 질린 선수를, 도대체 왜 끝까지

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 이기순이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.23/

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[스포츠조선 김용 기자] 왜 스트라이크를 못 던질 게 뻔해보이는 투수를 교체하지 않았을까.

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SSG 랜더스는 28일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전에서 충격적인 패배를 당했다.

2-2로 맞서던 7회초 3점을 내며 승기를 잡는가 했는데, 자랑이던 필승조가 무너졌다. 8회 김민이 2실점 한 게 뼈아팠고, 그래도 리드 상황이라 9회 마무리 조병현을 올렸는데, 그 조병현이 믿기 힘든 폭투를 기록하며 동점을 허용하고 만 것이다.

경기는 연장으로 흘렀고, 연장 10회초 결승점이 될 수 있는 1점을 뽑았지만 10회말 첫 세이브 상황 등판한 박시후가 흔들렸고 뒤이어 나온 이기순도 스트라이크를 던지지 못하며 6대7로 역전패했다. 이 경기를 잡았다면 선두 싸움에 박차를 가할 수 있었지만, 1위 KT 위즈와의 승차가 2.5경기로 벌어져버렸다.

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아쉬운 장면이 수두룩했지만, 마지막 10회말 이기순 장면이 두고두고 아쉬울 수밖에 없었다. 한화 강타선을 마주하고, 처음 마무리로 등판한 박시후가 긴장해버렸다. 자기 공을 던지지 못하고 어떻게든 맞혀잡는 피칭을 하려 애쓰는 모습이 역력했는데, 한화 타선이 이를 그냥 두지 않았다. 페라자의 극적 동점타. 5-5 2사 1, 3루 위기.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. SSG 박시후가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/

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박시후를 그냥 두기 힘들었다. 그래서 교체한 카드가 이기순. 같은 좌완. 아무래도 좌타자 문현빈을 상대하기 위한 계산이 깔려있는 듯 했다. 불펜에는 장지훈과 한두솔도 있었는데 한두솔은 파워피처지만 제구가 들쭉날쭉하는 경향이 있으니 이기순을 더 안정적인 카드로 본 SSG의 선택이었다.

하지만 문현빈 상대 공을 던지는데, 얼굴이 하얗게 질려있는 모습. 스트레이트 볼넷. 누가 봐도 스트라이크를 던질 수 있는 상태가 아니었다. 끝내기 실점이 두려운지 가운데에 공을 뿌리지 못했다.

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다음 타자는 4번 우타자 노시환. 결단을 내려야 했다. 맞아도 패배, 볼넷도 패배다. 그럴거면 차라리 맞고 지는 게 나았다. 일단 스트라이크를 던지면 친다고 다 안타가 되는 게 아니었기 때문. 타율 2할이 안 되는 노시환이기에 여전히 확률적으로는 SSG쪽이 유리한 거였다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회초 2사 한화 노시환이 솔로포를 터뜨린 문현빈을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

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그렇다면 스트라이크를 못 던질 걸로 판단이 됐다면 다른 카드로 가는 게 나았다. 그래도 이기순을 믿어볼 거라면 초구를 보고 답을 내릴 수 있었다. 초구도 여지없이 완전히 빠지는 볼. 하지만 SSG는 투수를 바꾸지 않았고 그대로 3B까지 공이 난사됐다. 겨우 4구째 스트라이크를 하나 넣었지만 5구째 볼. 허무한 밀어내기 끝내기 승을 허용했다. 일단 장지훈은 26일 경기 47개 공을 던져서 내부적으로 휴식이었다. 한두솔 카드는 끝까지 아꼈다.

같은 날 LG 트윈스도 수원에서 충격의 끝내기패를 당하고 말았다. KT 마무리 박영현을 무너뜨리며 천금 승리를 따내는 가 했는데, 유영찬 공백을 메우지 못하고 9회 2실점 하며 경기가 연장으로 흘렀다. 나올 투수가 없었고 연장 10회말 김진수를 투입했다. 그래도 김진수는 구위는 약하지만 씩씩하게 가운데 공은 넣었다. 어떻게든 2사 1, 2루까지 끌고 갔다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG 선발투수 김진수가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.17/

LG 불펜에는 좌완 김유영이 몸을 풀고 있었다. 하지만 압박이 심한 상황, 그래도 스트라이크는 던지는 김진수를 LG 벤치는 믿었다. 하지만 KT 강진성이 초구 낮은 커브를 잘 받아쳤고 그게 끝내기 안타가 됐다. 결국 구위가 상대 타자의 간절함을 이겨내지 못한 것. 그렇다고 우타자 강진성 상대 김유영을 투입하는 것도 모험수였다. 이래서 투수 교체가 너무 어렵다. 그래도 LG는 맞고 졌으니 덜 억울했을 것이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com