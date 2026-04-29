'한국인은 또 없습니다!' 9골 대폭발 챔스 역대급 명경기…PSG, 뮌헨에 5-4 신승→이강인+김민재 동반 결장 '충격'

우스만 뎀벨레. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]이번 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 4강 최고 기대 매치업에서 파리생제르망(PSG)이 먼저 승리를 거뒀다. 세계적으로 주목받은 이 경기에서 무대를 누빈 한국인 선수는 없었다.

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PSG는 29일(한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 뮌헨과의 2025~2026시즌 UEFA 챔피언스리그 준결승 1차전에서 5-4로 승리했다. 무려 9골이 터지는 명승부였다. PSG는 다음달 7일 열리는 뮌헨과의 2차전에서 비기기만 해도 결승전에 진출하게 된다. PSG는 지난 시즌에 이어 두 시즌 연속 UEFA 챔피언스리그 우승을 노린다. 볼거리가 많은 경기였지만, 코리안 더비는 성사되지 않았다. PSG의 이강인과 뮌헨의 김민재 모두 교체 명단에는 포함됐지만, 경기가 끝날 때까지 출전하지 못했다.

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양 팀의 경기에서 선제골에 성공한 쪽은 뮌헨이었다. 전반 16분 루이스 디아스가 페널티 박스 안에서 상대 수비에 걸려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다. 이를 해리 케인이 골문 오른쪽 구석에 성공시키면서 1-0으로 뮌헨의 리드를 가져왔다.

PSG는 곧바로 따라붙었다. 전반 23분 흐비차 크바라츠헬리아가 왼쪽 측면에서 페널티 박스 안쪽으로 들어가 골문 반대편을 향한 감아차기 슈팅으로 골망을 출렁였다.

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PSG가 역전에 성공했다. 전반 33분 왼쪽 코너킥 상황에서 우스만 뎀벨레가 크로스를 올렸고, 주앙 네베스가 이를 재치 있게 돌려놓으면서 역전 골을 넣었다.

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뮌헨은 이대로 무너지지 않았다. 전반 41분 마이클 올리세가 페널티 아크 인근에서 골문을 향해 치고 들어간 뒤 타이밍 빠른 왼발 슈팅으로 골문을 열었다.

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스코어 2-2 상황에서 전반 추가시간 2분 뎀벨레가 오른쪽 측면에서 올린 크로스가 페널티 박스 안에 있던 알폰소 데이비스의 손에 맞았다. 페널티킥이 선언됐고, 뎀벨레가 오른쪽 측면 하단을 노린 빠른 슈팅으로 득점에 성공했다. 전반전은 3-2 PSG의 리드로 종료됐다.

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후반에도 양 팀은 치열한 공방전을 벌였다. 후반 11분 아슈라프 하키미가 오른쪽 측면에서 중앙으로 컷백을 시도했다. 크바라츠헬리아는 반대편까지 흐른 공을 강력한 오른발 슈팅으로 가져가면서 추가 골에 성공했다.

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2분 뒤인 후반 13분에는 데지레 두에의 패스를 받은 뎀벨레가 페널티 박스 안에서 가까운 골문을 보고 슈팅을 때렸고, 골대에 맞고 들어갔다. PSG가 5-2까지 앞서 나갔다.

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이후 뮌헨의 반격도 매서웠다. 후반 20분 프리킥 상황에서 요슈아 키미히의 도움을 받은 다요 우파메카노가 헤더로 만회 골을 넣었다. 후반 23분에는 로빙 스루패스를 받은 디아스가 페널티 박스 안에서 공을 정확히 컨트롤한 뒤 오른발 슈팅으로 골문을 갈랐다.

양 팀은 도합 9골을 폭발한 뒤 소강상태를 보였다. 더이상 득점은 나오지 않았고, 경기는 PSG의 5-4 승리로 끝이 났다. 많은 골이 나왔지만, PSG의 1점 차 승리인 만큼 준결승 2차전에도 치열한 대결이 기대된다. 2차전에서는 이강인과 김민재의 코리안 더비가 성사될 수 있을지 한국 팬들의 기대는 커지고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com