'이정후 4타수 무안타' 침묵! 3G 연속 멀티히트 끝→하루 쉬고 온 SF 타자들 '와르르'…PHI 상대로 고작 2안타

이정후. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]이정후의 불방망이가 한 타임 쉬어갔다. 4타수 무안타를 기록하면서 3경기 연속 멀티히트가 끝이 났다.

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이정후는 29일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 필라델피아 필리스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 1번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 무안타 1삼진을 기록했다. 부진한 모습으로 시즌 타율은 0.313에서 0.301(103타수 31안타)로 떨어졌지만, 아직까지 3할대 타율을 유지하고 있다.

헤수스 루자르도. 로이터연합뉴스

이정후는 1회초 필라델피아 좌완 선발 헤수스 루사르도를 상대로 초구 시속 95.8마일의 포심 패스트볼을 타격했지만, 좌익수 뜬 공으로 물러났다. 이정후는 0-0으로 팽팽하던 3회 2사 2루 상황에서 타석에 섰지만, 볼카운트 2B2S 상황에서 루사르도의 5구째인 스위퍼에 헛스윙하며 삼진으로 돌아섰다.

루사도르의 역투 속에서 샌프란시스코 타자들은 좀처럼 감을 잡지 못했다. 리드오프 이정후도 마찬가지로 무기력한 모습이었다.

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이정후는 팀이 0-1로 뒤지고 있던 6회 1사 상황에서 이날 자신의 세번째 타석에 들어섰다. 이번에도 루사도르의 초구인 82.9마일의 스위퍼를 건드린 이정후는 땅볼로 아웃됐다.

AP연합뉴스

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샌프란시스코는 6회에 4실점, 8회에 2실점하면서 0-7로 끌려갔다. 이정후는 9회 팀의 마지막 공격에서 자신의 마지막 타석에 섰다. 이정후는 좌완 불펜 팀 마이자를 상대했다. 이정후는 볼카운트 2B2S에서 마이자의 5번째 공인 95.7마일의 싱커를 건드렸고, 2루 땅볼로 아웃됐다. 가운데로 몰린 싱커였지만, 제대로 임팩트를 가져가지 못했다.

샌프란시스코 타석은 7이닝을 지켜낸 루사르도의 역투에 완전히 무너졌다. 9이닝 동안 샌프란시스코 타자들이 기록한 안타는 2개가 전부다. 루자르도는 88개의 공을 던지면서 2피안타만을 허용했고, 8개의 삼진을 잡아냈다. 평균자책점은 5.50까지 낮아졌다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com