'이도류' 버린 오타니 리스크 극복 미쳤다! 100마일 직구 뿌려 만루 위기 탈출…김혜성도 호수비 지원 'MIA에 1-2패'

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]투수에만 전념한 LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 불안정한 제구 속에서도 선방했다. 오타니는 다저스에서 처음 맞는 만루 위기에 약 100마일의 직구를 연속으로 뿌리면서 위기를 넘겼다. 유격수 김혜성은 두 경기 연속 부진했다.

Advertisement

오타니 쇼헤이는 29일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 다저 스타디움에서 열린 마이애미 말린스와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기에서 선발 투수로 등판해 6이닝 5피안타 2실점 1자책점 9탈삼진 3볼넷을 기록했다. 시즌 평균자책점은 종전 0.38에서 0.60으로 소폭 올랐다. 오타니는 이날 타석에는 서지 않았다.

AP연합뉴스

오타니는 1회 초부터 불안한 모습을 보였다. 오토 로페즈에게 2루타를 허용하면서 실점 위기를 맞았지만, 후속타를 허용하지 않았다.

오타니는 2회 선두 타자인 아구스틴 라미레스를 몸에 맞는 공으로 내보냈다. 1루에 있던 라미레스가 도루를 시도했는데 오타니의 송구 실책이 나왔다. 라미레스가 3루까지 진루했다. 오타니는 코너 노비를 헛스윙 삼진으로 잡아냈지만, 오웬 케이시가 중견수 쪽 희생플라이를 때리면서 1실점했다. 이후 크리스토퍼 모렐을 땅볼로 잡아내며 위기를 넘겼다.

로이터연합뉴스

Advertisement

오타니는 4회 또한번 위기를 맞았다. 계속해서 제구가 되지 않는 모습을 보이면서 불안했다. 에드워즈가 좌익수 방향으로 안타에 성공했다. 이후 오타니는 라미레스에게 볼넷을 허용했다. 이어진 타석에서 노비가 플라이아웃되면서 2아웃 주자 1·3루 상황이 됐다. 위기 상황에서 케이시가 원바운드로 투수키를 넘기는 어려운 타구를 때려냈다. 여기서 유격수 김혜성이 활약했다. 김혜성은 빠르게 공을 잡은 뒤 1루로 송구했고, 케이시를 간발의 차로 아웃시키는 데 성공했다. 오타니는 이닝이 종료된 후 김혜성에게 감사의 인사를 전했다.

AFP연합뉴스

Advertisement

오타니는 5회 모렐에게 스트레이트 볼넷을 허용했다. 이후 두 타자를 범타 처리했지만, 카일 스토워스에게 우익수 방향 안타를 허용하며 실점했다. 다음 타자 로페즈가 안타를 치며 스토워스는 3루까지 진루했다. 이어 에드워즈가 볼넷으로 출루하면서 오타니는 만루 상황에 처했다. 오타니는 위기에서 구속을 끌어 올렸다. 라미레스를 상대로 초구 99.9마일의 직구를 뿌렸고, 2구째에도 99.7마일의 직구를 던졌다. 5구 99.3마일의 포심 패스트볼은 파울이 됐다. 2B2S상황에서 오타니는 6구째인 98.3마일의 직구를 던졌다. 라미레스는 오타니의 빠른 공에 헛스윙 삼진 아웃으로 물러났다.

오타니는 6회 노비를 헛스윙 삼진으로 돌려 세운 뒤 케이시에게 안타를 허용했다. 오타니는 이후 두 타자를 삼진 아웃으로 요리하면서 6이닝을 채웠고, 불펜 블레이크 트레이넨과 교체됐다.

AFP연합뉴스

Advertisement

이날 김혜성은 유격수 8번타자로 출전해 4타수 무안타로 침묵했다.

Advertisement

김혜성은 2회 말 팀이 0-1로 뒤지고 있던 1사 주자 없는 상황에서 상대 투수 잰슨 정크의 2구째 시속94.1마일의 포심 패스트볼을 타격했지만, 중견수 직선타로 아웃됐다.

김혜성은 5회 이날 두 번째 타석 1B2S 상황에서 정크의 4구째 86마일의 슬라이더를 때렸지만, 2루수 직선타로 물러났다. 김혜성은 7회에는 앤서니 벤더를 상대로 초구 96.9마일의 싱커를 때렸지만, 땅볼 아웃됐다.

김혜성은 9회 1아웃 주자 1루 상황에서 우완 불펜 타일러 필립스를 상대했다. 1B2S에서 필립스의 커브를 쳤지만, 플라이 아웃으로 물러났다.

다저스는 8회 1점을 따라붙었지만, 9회 추가점을 뽑아내지 못하면서 마이애미에게 최종스코어 1-2로 졌다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com